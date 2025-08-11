父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷日前辭世，享耆壽92歲。今（11）日在沙鹿住處舉行告別式，預計屆時各界政商人士將前往致意，顏清標向來賓致詞表示感謝，講到父親顏懷當場激動落淚。

▲顏清標講到父親時激動落淚。（圖／記者白珈陽攝）

根據訃聞顯示，顏懷子嗣有46人之多，包括顏清標等7名子女，顏寬恒、顏莉敏等18個孫子及孫女，19個曾孫及曾孫女，2個玄孫、玄孫女，家族相當龐大。今天告別式辦在祖厝，家屬擇於上午6時舉行家奠，9時舉行公奠，結束後將遺體火化，告別式後將會在祖厝設置顏懷牌位。

▲朱立倫到場。（圖／民眾提供）



今告別式預計各界政商人士將前往致意，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民眾黨主席黃國昌等人也都會出席公祭。轄區清水警分局今天維安警力出動90人，另有民防、義交、義警56人，現場警力破百，管制範圍正義路一帶，預估3000人到場。

▲蔣萬安到場。（圖／民眾提供）

顏清標向來賓致詞表示感謝，也說非常感恩大家，代表所有的家屬來感謝大家，相信爸爸在天之靈，一定會保佑到大家，感謝我們所有今天來參加的好朋友，大家可以平安。其中講到父親顏懷時，更當場激動落淚。

▲蔡壁如。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，各縣市藍營首長都有到，綠營有高雄市議長康裕成；白營有中央黨員蔡壁如，蔡壁如在公祭前到，稱因稍晚有會議，先到場致意。