平鎮警苦讀脫穎而出！錄取三等刑事特考　分局長祝福

▲平鎮警分局北勢派出所警員曾律嘉埋首苦讀5年，順利考上三等刑警特考，分局長徐坤隆獻上祝福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮警分局北勢派出所警員曾律嘉，在各級長官鼓勵下，利用勤餘時間埋首苦讀5年，今年參加三等刑事警察特考，從372名考生中脫穎而出順利錄取。分局長徐坤隆在放榜當天獻上祝福，肯定其努力與優異表現，也期勉未來持續精進專業，成為警察同仁楷模。

平鎮分局長徐坤隆表示，25歲的曾律嘉為警專37期畢業，從警5年多來一直服務於北勢派出所，平日服勤態度認真，對於查緝通緝犯、竊盜等各類刑案表現優異。今年三等刑事警察特考難度極高，曾員除了在工作之餘利用時間複習課程外，下班後更是埋首苦讀，最終以亮眼成績從全國372名考生中脫穎而出榮登金榜，他的努力讓同仁們敬佩不已。

徐坤隆與平鎮警友辦事處主任葉雲宙，特別代表全體同仁與警友，致贈象徵榮譽與專業的紀念鋼筆，以勉勵曾員持續精進、書寫更多佳績。此外，台灣水墨名家朱珍霖獲悉後，特別親筆揮毫題寫紅榜祝賀，筆力遒勁、氣韻生動，寄寓對其前程似錦之祝福。紅榜送抵派出所時，吸引同仁駐足欣賞、拍照留念，現場洋溢祝福與榮耀。

分局長徐坤隆強調，警察人員三等考試是現職員警爭取晉升巡官重要管道，競爭激烈且難度極高。曾律嘉利用繁忙勤務之餘，持之以恆研讀相關專業知識，在激烈考試中展現深厚的刑事警察專業素養與嚴謹的邏輯思維能力，最終成功考取，堪為全體警察同仁楷模。