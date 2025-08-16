台南徵才釋出逾1800職缺　6成5薪資超過3.5萬

▲台南市勞工局在南美里活動中心舉辦第3場中型徵才活動，現場吸引大批民眾求職。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造「希望家園」施政願景，台南市勞工局16日上午在中西區南美里活動中心舉辦2025年「台南好生活台南呷頭路」第3場中型徵才活動，邀集28家廠商，釋出1841個工作機會，其中6成5職缺薪資超過3萬5千元，初步媒合率達5成7。

本次參與徵才的廠商包括台灣穗高科技、緯穎智造、和昌精密、好帝一食品（牛頭牌）、和德昌（麥當勞）、亞洲藏壽司、全家便利商店、統一超商、安心食品（摩斯漢堡）、大員皇冠假日酒店等知名企業，現場湧入許多求職民眾應徵，氣氛熱絡。

勞工局長王鑫基表示，市府積極為廠商與求職者建置便利的媒合平台，今年已舉辦超過140場徵才活動。此次中型徵才除了提供逾1800個職缺，現場還規劃「CPAS職業適性診斷」、「履歷健診」等免費服務，協助求職者瞭解自身職涯方向，並優化履歷、自傳，提升求職競爭力。同時也安排台南市銀髮人才服務據點進駐，提供中高齡與高齡者就業諮詢，協助再出發。

勞工局職訓就服中心預告，今年第3場大型就業博覽會將於9月13日上午在東區慈幼工商禮堂登場，下午則在台南文化創意產業園區舉辦「就業準備暨生涯卡」講座，以輕鬆的玩牌方式，帶領民眾探索能力、釐清職涯方向。活動詳情可洽詢（06）6330820。