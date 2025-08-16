　
社會 社會焦點 保障人權

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道　不要命畫面曝

記者林東良、黃資真／台南報導

不要命！日前一名網友直擊1輛「瑞典坦克」黑色Volvo，硬闖南108鄉道的平交道，下場直接卡在兩根欄杆之間，進退兩難，原PO立刻撥打平交道緊急電話，才避免更嚴重事故發生。警方表示，本案未接獲相關報案檢舉，後續將調閱監視器確認該車是否違反道交條例，若確定違法最高可處9萬元罰鍰。

▲▼ 台南一輛瑞典坦克硬闖南108鄉道平交道，驚險畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

▲台南一輛瑞典坦克硬闖南108鄉道平交道，驚險畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

原PO在爆料公社貼出這段驚險畫面，南108鄉道平交道的警示燈已響起、欄杆緩緩放下，前方的黑車卻執意通過，結果卡在兩根欄杆間，中間他一度試圖後退，撞斷了後方欄杆，所幸最後區間車抵達時有先放慢速度，確認沒問題才緩緩通過。

▲▼ 台南一輛瑞典坦克硬闖南108鄉道平交道，驚險畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

原PO表示，他在錄影前已先打電話給平交道緊急電話，目擊這次驚險場面，他直呼「嚇一個精神都來了！好險沒有釀成大禍」，也引來網友們留言狂酸「瑞典坦克想測試安全性？」、「寧可承擔被撞的風險，也不願撞斷柵欄出去，買這台volvo也沒用」、「台灣真的一堆駕照雞腿換的，不撞斷桿子你也下車按緊急鈕，停在那邊等死？還是害死火車上的人？」

警方回應，經查本案發生在15日中午12時許，位於台南市柳營區義士路平交道上，惟本分局未接獲相關報案及民眾檢舉。後續將調閱平交道監視器確認該自小客車有無違反道路交通管理處罰條例相關情事。而按照第54條第一項規定，不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越，可處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰。警方呼籲，駕駛人行經鐵路平交道時，應遵守相關號誌行駛，共同維護交通安全。

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心
快訊／驚傳驗出禁藥！　李孟遠自請停權接受調查
正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！　解放比基尼辣翻
快訊／汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗
有鏡頭！驚見「10公里」超低限速　在地人曝真相
快訊／台中工廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見
巧遇大學女同學「變超胸Coser」！比基尼裝他看傻了

台南平交道硬闖

