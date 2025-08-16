陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰去堵賴清德　律師：情勒司法負面教材

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（16日）再度發文質疑，柯文哲做了什麼事，叫做「犯罪嫌疑重大」？ 她並認為，賴清德要把柯文哲關到死，她就要跟「柯文哲的骨灰」形影不離，還直言要揹著柯文哲的骨灰，去恭送賴清德夫婦出門。對此，律師黃帝穎表示，陳佩琪的行為根本是在情勒司法，是負面教材。

黃帝穎提及，陳佩琪今日發文說，賴清德要把柯文哲關到死，那她就要跟「柯文哲的骨灰」形影不離，還直言要揹著柯文哲的骨灰，去恭送賴清德夫婦出門。

黃帝穎認為，陳佩琪的行為根本是在情勒司法，是民主法治的負面教材，甚至還問審判長，柯文哲做了什麼犯罪嫌疑重大的事？然而，黃帝穎說，這樣的質疑，早已被北院、高院20位詳細審閱卷證的法官打臉。

在高院的部分，黃帝穎細數，柯文哲提過5次抗告，高等法院合議庭每次裁定均由3位法官組成，這代表高院已有15位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大。

此外，黃帝穎表示，再加上移審台北地院後，3位法官裁定羈押柯文哲，以及偵查程序時，北院強制處分庭2度裁定羈押禁見的法官，總計已達20位法官，皆認定柯文哲貪污圖利罪嫌重大。

面對陳佩琪的說法，黃帝穎不禁痛批，羈押柯文哲是法院裁定的，陳佩琪卻將法院的裁定，瞎扯總統，尤其貪污罪，並不會被判死刑，卻被操作要「揹骨灰」。