小草AI查法條嗆「草包中的草包」　林智群反擊了：哪裡的勇氣

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，14日被押解到台北地院開庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

律師林智群近日在臉書發文表示，有網友用AI分析來嗆他，對方提到，柯文哲沒選舉不能收政治獻金，可是民眾黨能收，所以柯文哲是幫黨收錢，一切合法，酸林不懂法律。這讓林智群直言，「這年頭不懂的人用AI就可以嗆律師了喔？」反駁指出，問題在於民眾黨根本沒收到這筆錢，帳目中也查不到，「這些錢都被阿北私吞了啊！」

林智群在粉專貼出截圖，只見有人留言嗆他「阿群啊！你是律師對吧？結果連《政獻金法》都看不懂？先幫你科普一下，不然你一輩子都在丟人」，認為林智群法條沒讀懂、金額搞錯、單位搞錯、用途搞錯，「四錯集一身，這種程度還敢出來講法律？真的是草包中的草包，丟臉丟到國際。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群一看就開嗆，「有網友用AI分析結果來嗆我，說阿北沒選舉不能收政治獻金，可是民眾黨隨時都可以接受政治獻金，還靠北我不懂法律。這年頭不懂的人用AI，就可以嗆律師了喔？笑死。」

會這樣說，是因為民眾黨雖然可以收政治獻金，可黨根本沒收到錢，「所以檢察官起訴阿北公益侵占罪，阿北侵占的，就是人家給民眾黨的政治獻金！」直批對方連起訴書都沒看清楚就想嗆律師，「你無知還怕大家不知道喔？」

他還提到，妙天捐的1000萬元就是直接交給柯文哲，依《政治獻金法》宗教團體不能捐政治獻金，「你連這個都不知道，哪裡的勇氣嗆聲啊？」並質疑若真是捐基金會，為何不公開找媒體拍照，反而私下給錢，「#到今天才知道用火？」