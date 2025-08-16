「鴨頭」遭轟9槍身亡周年　私壇陳公舘PO文追憶：義氣長在人間

▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪對年，粉專發文緬懷。（圖／翻攝自臉書南州陳公舘)

記者郭玗潔／屏東報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪去年8月15日在高雄左營遭槍殺，犯案的楊姓槍手雖事後主動投案，供稱和陳男有50萬元賭債糾紛，才憤而行兇，然而檢方認為槍殺案經過縝密的計畫，背後可能有人指使。如今陳昫豪過世已滿1年，背後藏鏡人仍逍遙法外。陳所屬私壇「南州陳公舘」稍早在粉專發文，以「對年如一瞬」、「義氣長在人間」追憶陳昫豪。

陳昫豪在去年8月15日中午離開左營某桌遊店，沒想到才剛走出店門，就遭到埋伏在一旁的楊姓槍手狂轟，子彈貫穿陳昫豪腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及十二指腸、肝臟之後射出，導致陳身中9槍，腹腔大出血慘死，留下妻子和當時年僅8歲的兒子。

▲楊姓槍手狙殺屏東角頭「鴨頭」遭法辦。（資料照／地方中心攝）

楊姓槍手犯案後主動投案，堅稱因為和陳昫豪有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇。然而經調查，楊男在道上算「名不見經傳」的小咖，唯一的「資歷」就是在詐團擔任過車手，陳則是屏東新生代角頭之一，兩人過往沒有交集，更遑論陳跟他借錢，另清查楊姓槍手的通聯紀錄和金流，也發現「異常乾淨」，懷疑整起槍擊案經過縝密計畫，更非楊男這種小咖可以一個人處理，不排除有藏鏡人存在。

不過如今陳昫豪過世已滿1年，藏鏡人仍未浮上檯面，「南州陳公舘」在粉專發文追憶陳昫豪，表示「松風有信，對年如一瞬；青眼猶溫，義氣長在人間。憶昔把臂行歌之日，真心與笑語相知，至今仍在胸中生暖。……吾等以此對年之期，追憶舘主，銘其形影，永懷其聲」，底下許多友人紛紛留言「永懷」。