　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鴨頭」遭轟9槍身亡周年　私壇陳公舘PO文追憶：義氣長在人間

▲▼屏東角頭「鴨頭」陳昫豪對年，粉專發文緬懷。（圖／翻攝自臉書南州陳公舘)

▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪對年，粉專發文緬懷。（圖／翻攝自臉書南州陳公舘)

記者郭玗潔／屏東報導　

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪去年8月15日在高雄左營遭槍殺，犯案的楊姓槍手雖事後主動投案，供稱和陳男有50萬元賭債糾紛，才憤而行兇，然而檢方認為槍殺案經過縝密的計畫，背後可能有人指使。如今陳昫豪過世已滿1年，背後藏鏡人仍逍遙法外。陳所屬私壇「南州陳公舘」稍早在粉專發文，以「對年如一瞬」、「義氣長在人間」追憶陳昫豪。

陳昫豪在去年8月15日中午離開左營某桌遊店，沒想到才剛走出店門，就遭到埋伏在一旁的楊姓槍手狂轟，子彈貫穿陳昫豪腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及十二指腸、肝臟之後射出，導致陳身中9槍，腹腔大出血慘死，留下妻子和當時年僅8歲的兒子。

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲楊姓槍手狙殺屏東角頭「鴨頭」遭法辦。（資料照／地方中心攝）

楊姓槍手犯案後主動投案，堅稱因為和陳昫豪有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇。然而經調查，楊男在道上算「名不見經傳」的小咖，唯一的「資歷」就是在詐團擔任過車手，陳則是屏東新生代角頭之一，兩人過往沒有交集，更遑論陳跟他借錢，另清查楊姓槍手的通聯紀錄和金流，也發現「異常乾淨」，懷疑整起槍擊案經過縝密計畫，更非楊男這種小咖可以一個人處理，不排除有藏鏡人存在。

不過如今陳昫豪過世已滿1年，藏鏡人仍未浮上檯面，「南州陳公舘」在粉專發文追憶陳昫豪，表示「松風有信，對年如一瞬；青眼猶溫，義氣長在人間。憶昔把臂行歌之日，真心與笑語相知，至今仍在胸中生暖。……吾等以此對年之期，追憶舘主，銘其形影，永懷其聲」，底下許多友人紛紛留言「永懷」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心
快訊／驚傳驗出禁藥！　李孟遠自請停權接受調查
正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！　解放比基尼辣翻
快訊／汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗
有鏡頭！驚見「10公里」超低限速　在地人曝真相
快訊／台中工廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見
巧遇大學女同學「變超胸Coser」！比基尼裝他看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中投公路汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道　不要命畫面曝

桃園警「雷霆除暴」整排辣腿排排站　21泰國女坐檯被逮

彰化驚見10公里超低速限「阿公騎電動車也超速」　爆笑真相曝光

快訊／台中大里汽車回收廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見

教練猥褻22小球員！有人被侵犯18年　法庭驚爆：自己也曾遭性侵

「鴨頭」遭轟9槍身亡周年　私壇陳公舘PO文追憶：義氣長在人間

窄裙女友逛夜市！他懷疑阿北偷拍扯手機　掃把當武器當街開打

機車雙載撞貨車「2人噴飛」16歲少年重傷　家屬淚求目擊者

醫整理遺物挖出小三情書「不想當介入者」　才知前夫偷吃護理師

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

快訊／中投公路汽車回收廠大火！黑煙猛竄　環保局：附近快關窗

「瑞典坦克」對決火車！硬闖台南平交道　不要命畫面曝

桃園警「雷霆除暴」整排辣腿排排站　21泰國女坐檯被逮

彰化驚見10公里超低速限「阿公騎電動車也超速」　爆笑真相曝光

快訊／台中大里汽車回收廠大火　「恐怖黑煙狂竄」數公里外可見

教練猥褻22小球員！有人被侵犯18年　法庭驚爆：自己也曾遭性侵

「鴨頭」遭轟9槍身亡周年　私壇陳公舘PO文追憶：義氣長在人間

窄裙女友逛夜市！他懷疑阿北偷拍扯手機　掃把當武器當街開打

機車雙載撞貨車「2人噴飛」16歲少年重傷　家屬淚求目擊者

醫整理遺物挖出小三情書「不想當介入者」　才知前夫偷吃護理師

陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰去堵賴清德　律師：情勒司法負面教材

她孕後「滿臉痘+鼻腫大」對比照曝！　醫揭真相：很常見

360度俯瞰全球最大人工島＋阿拉伯海灣！杜拜棕櫚塔觀景台攻略

直擊／年度最親切！朴寶劍環繞小港機場6分鐘　脫墨鏡舉動超暖心

《食尚玩家》林莎出國脫了！「比基尼包不住超兇上圍」深溝全外露

皮夾遺失11年「千里外奇蹟尋回」！超暖結局曝　現金禮卡全完好

陳連宏職務調動點出悍將打擊最大問題：兩好球後的觀念策略

透過聲音、氣味感受　視障民眾首登鹿野高台體驗熱氣球

台東營業慢車驗車掛牌上路　共創旅遊、業者、遊客三贏

陸劇「御用皇帝演員」驚見遊樂園打工！　曾演《長相思》：我要養家糊口

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

社會熱門新聞

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

男摩鐵房內呼呼大睡K他命大麻全現形

男持刀對準心臟揚言自戕！19歲女友拍刀搶救害亡

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

性侵小姊妹「從國小到大學」繼父判刑

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

南橫墜谷「倖存少年」暫由生父照顧　親友：2人生疏

詐欺犯出監狂炫　北監不給他假釋了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

更多熱門

相關新聞

快訊／街頭9槍狙殺角頭　槍手起訴後續押

快訊／街頭9槍狙殺角頭　槍手起訴後續押

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今年8月15日在高雄左營遭槍殺，身中9槍身亡，犯案的楊姓槍手事後主動投案，供稱是因為和陳男有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇。檢方昨（12）日偵結，依殺人等罪將他起訴。全案移審法院，橋頭地院認為楊姓槍手涉犯殺人重罪，今（13）日裁定續押。

即／9槍狙殺角頭「鴨頭」　殺手殺人罪起訴

即／9槍狙殺角頭「鴨頭」　殺手殺人罪起訴

角頭「鴨頭」遭狙殺　涉殺人未遂案不受理

角頭「鴨頭」遭狙殺　涉殺人未遂案不受理

傳「鴨頭」老家監視器遭噴漆　警斥烏龍

傳「鴨頭」老家監視器遭噴漆　警斥烏龍

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

關鍵字：

鴨頭陳昫豪

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面