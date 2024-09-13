屏東角頭「鴨頭」告別式16分影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容





▲屏東角頭「鴨頭」陳昫豪遭人槍殺身亡，「南州 陳公館」公開16分告別式影片。（圖／翻攝臉書／南州 陳公館）

地方中心／屏東報導

屏東縣新生代角頭「鴨頭」陳昫豪，8月15日在高雄左營一家桌遊店外遭槍擊身亡，9月4日在屏東縣崁頂鄉住家前廣場舉行告別式，各界紛紛送上花柱、米塔致意，超過50部超跑及千人到場。陳男家族經營的私壇「南州 陳公館」，12日分享一段16分多鐘告別式影片，曝光鴨頭最後一面。

▲告別式9月4日舉行。（圖／屏東縣政府警察局提供）

陳昫豪家族在南州經營私壇，活躍於抖音等社群，有「南州傳奇」稱號，南州陳公舘在臉書分享16分鐘多的告別式影片，指出「巨人雖遠去，佳憶在夙昔，回首舘主肇啟本舘至今，所有的點點滴滴，每次廟事的起心動念，在80分的傳統保守中加20分的創意，舘主永遠將細節與品質納入其中，憶起上科辛丑南州迎王，舘主斥責舘內隨隊人員不得騎車跟隨，這就是他對家鄉科事的堅持」。

▲米塔達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」 。（圖／民眾提供）

而該影片紀錄告別式當天，各界人士來到現場依序上香默默祈禱，流露出對逝者的懷念與敬意。家屬們面容凝重帶著深深不捨，目送著棺木緩緩進入火化爐，儘管心中有萬般不捨，但仍努力保持平靜完成儀式。

火化的過程中，親友們在外靜靜等待，時不時有人低聲交流著往事，回憶逝者的點滴。這份思念，雖然無法用語言表達清楚，但在每一個人的心中，都彷彿化作了不盡的哀愁和永恆的懷念。儀式結束後，家屬們會慢慢地收拾心情，接受親朋好友的慰問，一起共同渡過這段艱難的時光。

►完整16分鐘影片請點此