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快訊／街頭9槍狙殺屏東角頭「鴨頭」　槍手起訴後續押

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手起訴後遭續押。（圖／地方中心攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今年8月15日在高雄左營遭槍殺，身中9槍身亡，犯案的楊姓槍手事後主動投案，供稱是因為和陳男有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇。檢方昨（12）日偵結，依殺人等罪將他起訴。全案移審法院，橋頭地院認為楊姓槍手涉犯殺人重罪，今（13）日裁定續押。

回顧此案，左營分局8月15日11時許接獲民眾報案，在左營區明華路停車場旁有人開槍，遂派線上警力迅速趕赴現場，鑑識後發現留有彈殼6顆，被害的陳男綽號「鴨頭」，是屏東新生代黑道要角之一，行事作風兇狠，與人發生過不少糾紛，甚至演變成開槍互嗆，警方懷疑他在桌遊店出沒的行蹤被事先掌握，才會被開槍襲擊。

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

在槍擊案發生後不久，涉嫌開槍的楊姓男子開車帶著作案槍械至左營分局新莊派出所投案，楊嫌初步向警方供稱，是因債務糾紛引發不滿，憤而向被害人陳男射擊腹部2槍，陳男友人隨即自行將傷者送往大同醫院，但傷勢過重，經搶救後陳姓角頭仍宣告不治身亡。

犯案的楊姓槍手事後主動投案，檢方相驗後發現死者陳男共身中9槍，並在複訊後向法院聲請羈押，案經約4個月偵辦，檢方昨日偵結，依殺人等罪將楊男起訴。

全案起訴後移審法院，法官考量楊嫌涉犯殺人重罪，為有利後續審理進行，因此裁定續押。

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