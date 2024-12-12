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快訊／6槍狙殺角頭「鴨頭」！回頭再補槍要他命　殺手殺人罪起訴

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今年8月15日在高雄左營遭槍殺，犯案的楊姓槍手事後主動投案，供稱是因為和陳男有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇。檢方今（12）日偵結，依殺人等罪將他起訴。

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手殺人罪起訴。（圖／地方中心攝）

回顧此案，左營分局8月15日11時許接獲民眾報案，在左營區明華路停車場旁有人開槍，遂派線上警力迅速趕赴現場，鑑識後發現留有彈殼6顆，至少開了6槍。被害的陳男綽號「鴨頭」，是屏東新生代黑道要角之一，行事作風兇狠，與人發生過不少糾紛，甚至演變成開槍互嗆，警方懷疑他在桌遊店出沒的行蹤被事先掌握，才會被開槍襲擊，也不排除幕後有人指使，教唆槍手行兇。

監視器畫面拍下，身穿黑色上衣、白色短褲的楊姓槍手當時在明華一路旁停妥車後，先在後座拿取物品，接著一路小跑步，朝著陳姓角頭開槍，現場眾人聽聞槍響嚇得連忙跑開；而楊姓槍手在得手後，轉身又朝著停車處小跑步準備離開，但途中疑似發現自己似乎忘了什麼，又轉身回案發現場拿取，過程中太過慌張，還一度「噴裝」、疑似掉落彈匣，楊回頭去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補開3槍，然後開著自己的白色轎車，前往轄區新莊派出所投案。

▲▼左營槍擊 。（圖／民眾提供）

▲涉嫌開槍的楊姓男子（紅圈處）犯案後徒步逃逸。（圖／民眾提供）

據了解，在槍擊案發生後不久，涉嫌開槍的楊姓男子開車帶著作案槍械至左營分局新莊派出所投案，楊嫌初步向警方供稱，是因債務糾紛引發不滿，憤而向被害人陳男射擊腹部2槍，陳男友人隨即自行將傷者送往大同醫院，但傷勢過重，經搶救後陳姓角頭仍宣告不治身亡。

犯案的楊姓槍手事後主動投案，檢方複訊後向法院聲請羈押，法官8月16日晚間裁准羈押禁見。案經約4個月偵辦，檢方今偵結，依殺人等罪將楊男起訴。

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