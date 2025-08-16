　
社會 社會焦點 保障人權

機車雙載撞貨車「2人噴飛」16歲少年重傷　家屬淚求目擊者

▲19歲騎士載著16歲少年與小貨車對撞，少年傷重。（圖／警方提供）

▲19歲騎士載著16歲少年與小貨車對撞，少年傷重。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉12日發生一起驚悚車禍！一名19歲男子騎機車載著16歲少年，行經彰南路一段寶山國小附近，與對向小貨車發生猛烈碰撞。少年當場重傷昏迷，腿部嚴重撕裂傷及骨折，一度命危，經搶救後雖已清醒，但因傷勢嚴重仍在加護病房。由於現場缺乏監視器畫面，家屬焦急上網尋求行車紀錄器及目擊者，希望還原事故真相。

警方初步調查，這起事故發生在12日上午10時30分，19男騎機車載著16歲少年，沿彰南路往草屯方向行駛。行經寶山國小前時，機車疑似突然逆向跨越雙黃線，與對向呂姓男子駕駛的小貨車正面碰撞。

▲19歲騎士載著16歲少年與小貨車對撞，少年傷重。（圖／警方提供）

▲19歲騎士載著16歲少年與小貨車對撞，少年傷重。（圖／警方提供）

警方初步調查，撞擊時小貨車緊急向右閃避，卻又波及同向車道的另一輛機車，造成三車連環事故。19歲男子四肢多處擦挫傷併骨折意識清楚，16歲少年腿部大範圍撕裂傷且骨折，現場昏迷，緊急送醫搶救。小貨車駕駛未受傷，左側車多部位擦傷毀損；至於同方向被小貨車碰撞的機車駕駛則是四肢多處擦挫傷。3輛車的駕駛與乘客酒測值都是0。

警方表示，雖然少年已恢復意識，但因腿部大面積傷口無法立即縫合，醫療團隊仍持續觀察中。確切肇事責任仍需進一步釐清。家屬及親友則透過網路急尋車禍事故當下的行車紀錄器畫面，呼籲12日上午10時至11時間行經該路段的用路人提供關鍵影像，協助還原事故真相。

▲19歲騎士載著16歲少年與小貨車對撞，少年傷重。（圖／警方提供）

08/15 全台詐欺最新數據

