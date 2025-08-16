　
社會 社會焦點 保障人權

醫整理遺物挖出小三情書「不想當介入者」　才知前夫偷吃護理師

▲▼護理師,配偶權,偷吃,小三,出軌。（圖／AI生成）

▲女醫師發現醫師前夫竟租屋養護理師小三。（示意圖／AI生成）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名莊姓女醫師與同為醫師的前夫結縭17年，兩人在2017年協議離婚，但去年前夫病逝後，她仍前往整理遺物，怎料竟在箱底翻出一封「小三情書」，內容直白寫著「您有家庭和小孩，我不能一直當介入者」等字句，莊女當場氣到手抖，驚覺前夫竟在婚內租屋包養陳姓護理師，怒而提告索賠百萬元，法院審理後，判陳女應賠償10萬元。

判決指出，莊女與同為醫師的前夫結縭17年，2017年協議離婚。去年7月前夫病逝，她懷念舊情協助整理遺物，卻在雜物堆中抖出一封署名為前夫任職醫院的陳姓護理師，信中提到「您越對我好，我越離不開這個『家』！」、「我不能一直當介入者，您有妻小啊！」、「求您放我走，我才能找新感情」、「人總有私心希望有人可以陪伴到老，但我不能對您有這樣的要求」。

莊女當場氣到全身發抖，比對時間後認為原來前夫要離婚，全是因為陳姓護理師小三， 憤而提告陳女侵害配偶權，索賠百萬精神撫慰金。

法庭上陳女喊冤，稱當初知悉對方已婚「嚴拒追求」，直到莊女離婚後才交往，「絕非小三！」 但法官傳喚前夫屏東老鄰居作證卻直指「我當了6年的鄰居，我知道他外面有不少女朋友，但有一個相較固定的關係，有在住處看過他帶異性回家，在醫院當護士」。

法官發現，陳女在兩人交往期間雖有男友，卻仍接受莊女前夫「另租愛巢金屋藏嬌」，兩人逾越分際證據明確，依照侵害程度判賠10萬元，全案可上訴。

08/15 全台詐欺最新數據

巧遇大學女同學「變超胸Coser」！比基尼裝他看傻了

醫整理遺物挖出小三情書「不想當介入者」　才知前夫偷吃護理師

女醫遺物小三情書前夫租愛巢護理師

