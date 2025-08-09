　
社會 社會焦點 保障人權

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女醫才剛結婚半年，就發現丈夫出軌，怒將小三告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導　

新北一名女醫師結婚半年，就發現丈夫偷吃女子美美(化名)，兩人還有「等等下班過來幫我口交」、「很想你，主人」等暖昧對話，女醫怒將美美告上法院。庭審時，美美自曝兩人往來，從人夫婚前延續到婚後，但因人夫隱瞞，她並不知道人夫已婚，不過新北地院不採信美美說法，判她侵害正宮配偶權，應賠償25萬元。

正宮主張，她和丈夫阿建(化名)在去年3月登記結婚，同年9月就發現阿建偷吃小三美美，兩人發生不僅發生性關係，美美還說「你結婚啦」、「好希望你離婚」、「我就想說等多約會談戀愛幾次，再慢慢調整成以前的樣子，然後等你離婚阿」，多次慫恿阿建離婚。

正宮也提出兩人間的情色對話為證，包含阿建說「等等下班過來幫我口交」、「找張白紙寫『我願意當○○○之飛機杯隨傳隨到』」，美美則回答「下班做愛可以呀~因為上週沒有吃到」、「我沒有拒絕過你的做愛邀約」、「我很想你，想跟你做愛，想在你下面色色的拜託你兇我，想要主人給我滿滿的愛，很想你，主人」等語，正宮認為美美破壞她的婚姻，對她求償80萬元。

美美則在庭審時表示，早在2023年4月間、阿建結婚前，她就透過bumble交友軟體結識阿建，來往時阿建表示「我是不會結婚的，但至於有沒有女朋友這件事，我不會給妳任何保證」，期間阿建都沒有正面回應自己是否有女友，直到2024年5月她才知道阿建結婚，質問阿建後，就遭他全面封鎖，另阿建和正宮的婚姻也持續至今，可見她並未破壞兩人婚姻。。

美美認為，阿建在兩人往來間，隱瞞她並和正宮結婚，正宮的婚姻原本就處於「男方同時跟他人交往」的非圓滿狀態，若要她一知道阿建已婚，就立即斷絕往來、不能表達意見、抒發情感，對她要求過於苛刻。何況正宮是醫師，她是大學畢業，月領5萬，還要還學貸並扶養雙親，經濟壓力沉重，正宮求償金額過高。

不過法官認為，正宮提出的訊息對話時間點為2024年7月至10月月間，都在阿建婚後，美美又表示「好希望你離婚」等語，可見知道阿建已婚，仍侵害配偶權，審酌美美和正宮的財產狀況等一切情狀，判美美要賠25萬元。可上訴。

08/08 全台詐欺最新數據

人夫嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎

婚姻出軌小三法院庭審侵害配偶權正宮

