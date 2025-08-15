　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南市黃金海岸戲水悲劇！13歲男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

▲台南黃金海岸後方海岸15日下午被人發現有遺體，經家屬指認該名死者為戲水失蹤23天的鍾姓學童。（民眾提供）

▲台南黃金海岸後方海岸15日下午被人發現有遺體，經家屬指認該名死者為戲水失蹤23天的鍾姓學童。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸7月24日下午發生學童戲水悲劇！3名戲水時疑遭海浪突襲捲入外海，雖有2人獲救，1名13歲鍾姓男童卻不幸失聯，警消、海巡連日動員船艇、空勤直升機與無人機搜索多日未尋獲，直到8月15日下午，鍾童的遺體才被發現漂在黃金海岸船屋後方岸邊，經家屬指認無誤而悲痛萬分。

7月24日下午3時14分，民眾報案稱黃金海岸「船屋」前方海域有人溺水。台南市消防局灣裡、德興、永華、南門等分隊立即出動7車2艇12人前往搶救。僅10分鐘內，消防人員救起1名學生，另1人自行遊回岸邊；兩人皆為國小畢業生，即將升國中，2人意識清楚，僅多處擦傷，送往成大醫院救治。

然而，同行的13歲鍾姓學童卻被大浪捲走當下失蹤。警消與海巡持續沿岸、海面與空中搜尋，甚至動用空勤直升機搜尋多日均無所獲。

15日下午4時29分，消防局接獲通報，在黃金海岸遊客中心（船屋）附近海岸上發現疑似屍體。消防人員下午4時43分抵達現場，發現1名男性遺體趴在岸邊，身穿與失蹤鍾童一致的短褲，市警六分局警方及家屬到場確認後，證實正是失蹤23日的鍾姓學童。警、消研判鍾童遺體應是這2天被海浪沖上岸，鍾童終於可以回家了。目前由警方接手向檢察官報驗處理中。消防局該搜救任務也正式結束。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！背後整片挖空
童子賢：台電領導人若只顧政治正確　只會拖累台灣科技產業
19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了
男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了

南市黃金海岸戲水悲劇！13歲男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」　陳致中發聲了

涉貪辯「有收沒要」、「人生導師拒收錢」　台電2廠長起訴續押禁見

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

白狼之子張瑋侵占公款逃漏稅拒入監　警發查緝專刊！正面照曝光

捷運車廂內耍特技！屁猴坐單車椅「來回嚕」　馬戲團練平衡影片曝

酒後回到家「想起開關沒關」泥醉出門撞死騎士　賠600萬換緩刑

快訊／準大學生爬電塔拍日落慘死！　驗屍結果曝光：電擊灼傷致死

撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」　棒球隊8傷送醫

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

19歲超商女店員偷吃人夫！「一次就中」正宮崩潰了

南市黃金海岸戲水悲劇！13歲男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

快訊／扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」　陳致中發聲了

涉貪辯「有收沒要」、「人生導師拒收錢」　台電2廠長起訴續押禁見

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

白狼之子張瑋侵占公款逃漏稅拒入監　警發查緝專刊！正面照曝光

捷運車廂內耍特技！屁猴坐單車椅「來回嚕」　馬戲團練平衡影片曝

酒後回到家「想起開關沒關」泥醉出門撞死騎士　賠600萬換緩刑

快訊／準大學生爬電塔拍日落慘死！　驗屍結果曝光：電擊灼傷致死

撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」　棒球隊8傷送醫

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

2025最美芭蕾風球鞋Speedcat Ballet　緞面皮革款仙氣拉滿

卡地亞珠寶展融入台灣三大奇景　近億元鑽鍊呼應經典風格

《鬼滅之刃無限城》在香港破《哪吒2》紀錄！有望成2025票房冠軍

28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

中國房東「日本狂漲租金2倍」住戶反彈掀風波！律師揭背後法律差異

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　鄰居目睹嚇瘋

新港首座公立住宿式長照機構動土 　116年完工

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

社會熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

桃園「40公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

通緝白狼之子張瑋　判刑1年定讞後落跑

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

國民黨反罷免宣講網友嗆一次斃命

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

才說「不可能只賠30萬」客運撞死女大生：多給3萬

更多熱門

相關新聞

吳淑珍台南住處昏倒命危陳致中發聲了

吳淑珍台南住處昏倒命危陳致中發聲了

前總統陳水扁妻子吳淑珍15日下午4時05分在位於台南市東區林森路的住家昏倒，當場失去生命跡象，警消獲報後趕赴現場，將人送醫搶救，送醫途中恢復生命跡象，扁嫂的兒子陳致中稍早也在臉書發文，指「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」，對於相關事發經過、病情都沒有透露。

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」8傷送醫

撞擊畫面曝！廂型車國道撞防撞車「騰空飛起」8傷送醫

台南做工行善團烈日搶修17戶災後住宅盼弱勢家庭早日返家

台南做工行善團烈日搶修17戶災後住宅盼弱勢家庭早日返家

關鍵字：

台南黃金海岸戲水失蹤學童遺體

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面