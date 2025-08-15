南市黃金海岸戲水悲劇！13歲男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

▲台南黃金海岸後方海岸15日下午被人發現有遺體，經家屬指認該名死者為戲水失蹤23天的鍾姓學童。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸7月24日下午發生學童戲水悲劇！3名戲水時疑遭海浪突襲捲入外海，雖有2人獲救，1名13歲鍾姓男童卻不幸失聯，警消、海巡連日動員船艇、空勤直升機與無人機搜索多日未尋獲，直到8月15日下午，鍾童的遺體才被發現漂在黃金海岸船屋後方岸邊，經家屬指認無誤而悲痛萬分。

7月24日下午3時14分，民眾報案稱黃金海岸「船屋」前方海域有人溺水。台南市消防局灣裡、德興、永華、南門等分隊立即出動7車2艇12人前往搶救。僅10分鐘內，消防人員救起1名學生，另1人自行遊回岸邊；兩人皆為國小畢業生，即將升國中，2人意識清楚，僅多處擦傷，送往成大醫院救治。

然而，同行的13歲鍾姓學童卻被大浪捲走當下失蹤。警消與海巡持續沿岸、海面與空中搜尋，甚至動用空勤直升機搜尋多日均無所獲。

15日下午4時29分，消防局接獲通報，在黃金海岸遊客中心（船屋）附近海岸上發現疑似屍體。消防人員下午4時43分抵達現場，發現1名男性遺體趴在岸邊，身穿與失蹤鍾童一致的短褲，市警六分局警方及家屬到場確認後，證實正是失蹤23日的鍾姓學童。警、消研判鍾童遺體應是這2天被海浪沖上岸，鍾童終於可以回家了。目前由警方接手向檢察官報驗處理中。消防局該搜救任務也正式結束。