社會 社會焦點 保障人權

控鄰掛3米「黑布」害她憂鬱症！拍門嚇哭幼童　法官這樣判

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鄰居掛黑布求償30萬，彰化地院民事庭判黑布拆除，駁回精神賠償。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一對母女因鄰居在兩戶之間懸掛長達3公尺的黑色布幔，指控對方長期製造噪音、拍打大門、嚇哭孩童，甚至導致母親罹患憂鬱症，憤而提告求償30萬元精神撫慰金。彰化地院近日審結，判決鄰居需拆除黑布，但駁回精神賠償請求，全案仍可上訴。

判決指出，該對母女居住在彰化市某巷弄透天厝，鄰居於2022年10月起，在兩戶相鄰處懸掛寬30公分、長3公尺的黑色布幔。由於布幔下方未固定，隨風飄動時常遮蔽母女家大門，導致進出困難。

母女主張，有次接送孫子時，飄動的黑布影響視線，幼童差點被巷弄來車撞上，更指控對方多次用力拍打、腳踹金屬大門，對方還曾連續踹門8次，嚇得家人不敢應門，孩子也被巨大聲響嚇哭。

母親提出秀傳醫院精神科就診紀錄，表示因長期恐懼導致失眠、恐慌，去年3月起被診斷出罹患憂鬱症。她強調「每次聽到踹門聲就全身發抖，連做夢都會驚醒！」母女因此求償各15萬元精神撫慰金，並要求鄰居拆除黑布。

鄰居反控辯稱，懸掛黑布是因對方在門口裝設3支監視器，其中1支正對他家客廳，侵犯隱私。他出示報案紀錄，認為對方經常燒香產生空污、放任鋁門碰撞製造噪音，還曾教唆黑衣人恐嚇他，曾多次透過警方、里長要求調解，但對方拒絕。

法官勘驗監視器後認為，母女家的監視器僅拍攝公共區域，未錄到鄰居家中，因此懸掛黑布不具正當性，判決必須拆除。但針對精神賠償部分，法官審理，鄰居拍打對方大門、車輛等行為，因要求對方將被綁起來的布回復原狀、小孩將東西亂丟在被告住處前及原告家人車輛停在其住處前面其住處引發，尚難認定是無故騷擾。且憂鬱症成因複雜，無法證明與鄰居行為有直接關聯，因此駁回30萬元求償。

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

控鄰掛3米「黑布」害她憂鬱症！拍門嚇哭幼童　法官這樣判

