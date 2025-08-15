　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

▲彰化鵪鶉場爆發禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲彰化1處鵪鶉場爆發禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所表示，8月11日接獲福興鄉1場鵪鶉場反應其場內鵪鶉有異常死亡情形，立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，8月13日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於15日完成該鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬9,177隻鵪鶉。

動物防疫所指出，近期氣候多變，豪大雨後積水易導致病原孳生，請養禽業者加強場內清潔消毒工作，且夏季高溫，易造成禽隻緊迫，應加強日常管理，注意場內環境降溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化鵪鶉場爆發禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

動防所提醒養禽場，如發現禽隻有異常情況，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。　

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

▲彰化鵪鶉場爆發禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了　過來人秒懂
變天時間曝！雨彈再炸　2熱帶擾動醞釀
快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院
富邦悍將賽前突宣布教練團異動！
白狼之子張瑋被通緝　正面照曝光
扁嫂吳淑珍「台南住處昏倒命危」！　送醫途中恢復心跳
股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部決議：擴大警方查詢家暴紀錄

愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭

罷團狂打陸配6改4！詹江村「唯獨歧視陸配」：各國外配都是4年

台中28歲男菸齡10年突胸痛！衝醫院確診急性心肌梗塞

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

「拿保護令仍被殺」頻發生　衛福部決議：擴大警方查詢家暴紀錄

愛妻過生日！他準備好「超有誠意的禮物」　網：不能讓我老婆看到

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

高雄全新「KAKAO FRIENDS」渡輪來了　造型曝光！80元就能搭

罷團狂打陸配6改4！詹江村「唯獨歧視陸配」：各國外配都是4年

台中28歲男菸齡10年突胸痛！衝醫院確診急性心肌梗塞

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

備戰經典賽！中華隊明年1月國訓中心開練　曾總讚設施全到位

韓女星來台「收粉絲花海禮物全丟」　她掀真面目勸：不要再買了！

嘉義高中升學表現優異　各大學醫牙學系共33人

川普關稅效應！主計處上調今年GDP至4.45%　但明年2.81%

富邦悍將新洋投尋覓受阻　領隊林華韋證實本季4洋投底定

桃園工人焊接不慎踩空摔死！無良雇主裝無辜　下場曝光

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

林智勝下周作客台東：上次是2005...突想起好久沒回桃園

快訊／吳淑珍送醫一度命危！最新病況曝光　陳水扁急赴醫院

近雙捷預定地！「永富好室」動土了　2029完工

【到底誰是你的主人！！】隔壁桌被摸摸的可愛狗狗居然是自己的！

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

邱澤、許瑋甯寶寶名字曝光　親友收彌月禮盒

更多熱門

相關新聞

洋男友急傳2張病照討15萬！她衝銀行匯款...結局神反轉

洋男友急傳2張病照討15萬！她衝銀行匯款...結局神反轉

網路交友要小心！彰化縣一名60歲女子，2個月前透過社交軟體認識一名自稱外國籍的男子，陷入網戀，對方突然傳來2張住院照片，聲稱需要15萬元醫藥費，焦急萬分下立刻前往銀行匯款，幸好遇到機警行員和熱心員警聯手勸阻，才保住辛苦積蓄。

狂傳求愛訊息「先試車、來睡覺」　色阿伯慘了

狂傳求愛訊息「先試車、來睡覺」　色阿伯慘了

正妹淪車手收50萬元！警逮人驚見「喪屍菸彈」

正妹淪車手收50萬元！警逮人驚見「喪屍菸彈」

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

郵差遭砸死！彰化黃金大道將移除93棵

郵差遭砸死！彰化黃金大道將移除93棵

關鍵字：

彰化鵪鶉動防所禽流感

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面