氣候多變！彰化鵪鶉場爆H5N1禽流感　防疫所緊急撲殺6.9萬隻

▲彰化1處鵪鶉場爆發禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所表示，8月11日接獲福興鄉1場鵪鶉場反應其場內鵪鶉有異常死亡情形，立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，8月13日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於15日完成該鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬9,177隻鵪鶉。

動物防疫所指出，近期氣候多變，豪大雨後積水易導致病原孳生，請養禽業者加強場內清潔消毒工作，且夏季高溫，易造成禽隻緊迫，應加強日常管理，注意場內環境降溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動防所提醒養禽場，如發現禽隻有異常情況，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。