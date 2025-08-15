正妹淪車手收50萬元！警扮投資客逮人　驚見「喪屍菸彈」下場慘

▲彰化分局大竹派出所員警扮投資客逮捕女車手搜出毒品喪屍菸彈。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團手法層出不窮！彰化分局大竹派出所員警日前在網路巡邏時發現一則「高獲利投資」訊息廣告吸引民眾上鉤，為了深入調查，與對方連繫決定「投資50萬元」成功逮捕取款車手25歲邱姓正妹，警方從她身上搜出毒品喪屍菸彈，全案依涉毒品、洗錢等罪嫌送辦。

▲彰化分局大竹派出所員警扮投資客逮捕女車手搜出毒品喪屍菸彈。（圖／警方提供）

彰化分局表示，大竹派出所日前在臉書發現一則標榜「高報酬、低風險」的投資廣告，懷疑是詐騙集團設下的陷阱。為進一步查證，警方透過廣告連結加入LINE，與自稱劉姓理專及其助理曾男聯繫。對方話術精湛，不斷鼓吹投資虛擬貨幣可快速獲利，並相約面交50萬元。

▲彰化分局大竹派出所員警扮投資客與女車手面交50萬元。（圖／警方提供）

8月13日上午10時許，雙方約在彰化市某超商內進行交易。所長黃信勳帶隊埋伏，果然發現一名25歲邱姓正妹現身取款。警方見時機成熟，立即上前壓制，當場查扣偽造的某投資公司工作證、收款收據、合約書、50萬元現金及手機等證物，並將邱女依詐欺及違反《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。

原本以為只是一起單純的詐騙案，沒想到警方在搜查邱女隨身物品時，竟發現一顆毛重6.2公克的「依托咪酯(喪屍菸彈)，經檢驗呈毒品陽性反應。邱女也同意採尿送驗，全案再依《毒品危害防制條例》移送偵辦。

▲彰女車手身上搜出毒品喪屍菸彈。（圖／警方提供）