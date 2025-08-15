逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民怒吼：我們要種田！

記者唐詠絮／彰化報導

政府為了達成2025年太陽光電20GW的目標，經濟部、農委會與內政部計畫擬在彰化縣大城鄉台17線以西的339公頃農地設置「光電示範專區」，引發當地農民強烈反彈，今（15）日上午，大城鄉農民組成「反光電自救會」，聯合彰化縣環境保護聯盟到縣府前抗議，痛批中央將優質農地貼上「低地力」標籤，恐毀掉農民生計，請縣府別帶頭「滅村」。

▲大城鄉農民到縣府陳抗反光電設立。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，彰化縣政府強調，大城鄉太陽光電示範區339公頃，係屬中央權責，經洽經濟部能源署，並沒有公告要推行該示範區。

▲大城鄉地瓜產量高居全台第二。（圖／記者唐詠絮攝）

經濟部能源局認為，大城鄉這塊預定地因長期地層下陷、土壤鹽化，被認定為「低地力」不適合耕作，因此規劃轉作光電專區，但當地農民氣憤反駁，大城鄉素有「地瓜王國」美譽，更是全台第二大地瓜產區，尤其台農66號地瓜品質優良，聞名全台，還盛產高麗菜、花椰菜等蔬菜，是「良田」而非廢地。

彰化縣環保聯盟更直指，政府用「低地力」標籤抹煞農業價值，是嚴重誤判。農民怒轟「如果這裡種不出東西，我們是靠什麼活到現在的？」雖然中央尚未正式公告大城鄉為光電示範區，但已有能源公司在8月5日於頂庄社區活動中心召開說明會，以「配合政府低地力政策」為由，遊說農民簽約出租土地。自救會質疑，廠商根本是假政策之名，行圈地之實，想低價吞食農地牟利。

更讓居民擔憂的是，光電專區規劃範圍緊鄰聚落，未來若全面「種電」，不僅景觀破壞，生活品質也會受影響，甚至可能衝擊當地蜆養殖產業。農民怒吼「我們要種田，不要光電板！」

大城鄉反光電自救會與環保團體今日正式遞交陳情書給彰化縣長王惠美，強調這些農地是鄉親世代維生的依靠，絕不能淪為光電商的提款機。他們要求縣府，反對在彰化縣大城鄉劃設「低地力」光電示範區並開發設置地面型太陽光電發電系統暨升壓站。