詐團來不及領走3萬贓款　人頭戶男獲緩刑2年

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓男子去年9月間將自己名下的金融帳戶交給詐團使用，導致受害者被騙3萬元，不過，金融單位及時將吳男的帳戶列為警示帳戶，所以這筆錢並沒有被詐團取走。雲林地院法官日前審理此案，考量到吳男已經坦承犯行，也與受害者達成和解，最終依法判處他有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，緩刑2年。

▲吳男將自己的帳戶資料提供給詐團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，吳男去年9月間在北部一間超商中，將自己名下的金融帳戶提款卡寄給真實身分不詳的詐團成員，接著透過LINE將提款卡密碼告訴對方。

詐團成員隨即透過「假購物平台驗證」方式，誘騙受害者匯款3萬元至吳男的帳戶。不過，由於金融單位迅速發現狀況有異，及時將吳男的帳戶列為警示帳戶，這筆錢才沒有被詐團提領出去。

雲林地院法官認為，吳男並非毫無社會經驗之人，理當知道現今詐欺案件盛行的情形，卻還是輕率將帳戶資料交給他人使用，擾亂正常交易秩序，考量到他終能坦承犯行，犯後態度尚可，也與受害者達成和解並完成部分賠償，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，判處他有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。