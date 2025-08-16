　
社會 社會焦點 保障人權

免費海報只收運費28元　買家「覺得便宜」結局被騙9.9萬

記者黃翊婷／綜合報導

雲林一名買家日前透過網路社群平台看到一則貼文，有人聲稱願意免費送海報，買家只要支付28元運費即可，他心想反正價格不高，便表明想要購買，沒想到卻誤入詐團陷阱，最後一共被騙了9萬9980元。

▲▼零錢,1元,找零,收銀,1塊錢,一元。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲受害者以為支付28元運費就能拿到海報，沒想到卻被詐團騙了9萬多元。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板日前公開一起案例，受害者表示，先前他使用手機瀏覽Threads，發現有人貼出一張海報，並標註「免費，只收運費28元」，當時心想反正價格不高，海報內容也挺喜歡的，便主動聯繫賣家表明有意願購買。

然而，受害者提到，當他依照指示填寫下單連結頁面時，網頁卻突然跳出「未開通金流服務」警示，他詢問賣家，賣家請他加LINE與客服人員聯繫，接著，一個看似官方的客服人員出現，說要進行「QR CODE掃碼提款驗證」。

受害者說，當時自己沒有想太多，只想趕快把驗證搞定，加上客服聲稱只要配合掃碼，再進行一次驗證轉帳，錢就會馬上退還，但他照做之後，竟然轉出9萬9980元，「更恐怖的是，對方還說需要再操作一次才能完成，這時候我心頭一驚，趕緊去查帳戶，才發現存款已經被轉走了」，他這才終於驚覺遇到詐騙。

警方提醒，民眾進行網路交易應透過第三方交易平台才有保障，若在第三方交易平台遇到問題，千萬不要點擊陌生人提供的連結，請自行查詢官方客服窗口再進行聯繫，如果發現「查核帳戶、驗證金流」等關鍵字眼，一定都是詐騙，民眾有疑慮的話，可以撥打165反詐騙專線詢問。

08/15 全台詐欺最新數據

574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

免費海報只收運費28元　買家「覺得便宜」結局被騙9.9萬

黃子佼涉持兒少性影像　累計與30被害人成立調解

