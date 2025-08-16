詐欺犯出監狂炫騙300萬只罰7千　北監3點回應：不再給他假釋機會

記者黃翊婷／台北報導

廖姓男子多年前因犯下詐欺案件被判刑，直到今年1月才假釋出監，沒想到他卻在抖音平台拍片「分享經歷」，炫耀騙了26人、不法所得高達300多萬元，法院卻只扣了他7000多元。對此，台北監獄15日深夜發出3點聲明，表明廖男將返監執行殘餘刑期，未來不會再給予假釋機會。

▲廖男在雲林被查獲。（圖／記者游瓊華翻攝）

據了解，廖男因犯下詐欺案件，被法院判處6年5個月有期徒刑確定，入監服刑多年，直到今年1月23日才假釋出監；他重獲自由之後，竟在抖音平台拍片大談犯罪過程，聲稱詐騙26人，拿到不法所得高達300多萬元，法院卻只強制扣款7000多元，而且他原本根本不打算賠錢，贓款也早就花光，是為了爭取假釋才會和被害人和解，最後甚至炫耀判決書就是他的履歷表、若有人想「賺錢」可以找他。

影片曝光之後立刻引起網友撻伐。雲林縣西螺警分局15日以煽惑他人犯罪將廖男函送雲林地檢署偵辦，雲林地檢署檢察官也已提報撤銷廖男的假釋。

台北監獄15日深夜發布3點聲明，表示對這件事情深表遺憾及強烈譴責，後續將依法處理，目前監所已經收到雲林地檢署通知，將正式函文撤銷廖男的假釋，並令他返監執行殘餘刑期，共計1年11個月又20日，而且未來不會再給他假釋的機會。

台北監獄回應全文如下：

一、對於前假釋出監受刑人於網路拍攝影片，高調分享詐騙手法，造成嚴重負面社會觀感，本監深表遺憾、強烈譴責並依法處理。

二、法務部矯正署於114年8月10日接獲該輿情後，立即掌握相關資訊並即時通報法務部保護司聯繫雲林地方檢察署，了解保護管束執行情形。本監業於本(15)日收到雲林地檢署來電通知，將正式函文撤銷該員假釋，返監執行殘餘刑期1年11月又20日，且不再給予假釋機會，以達維護社會秩序、司法威信與公平正義。

三、重申假釋制度乃為鼓勵受刑人悔改向善、重返社會，仍須依法遵守保護管束規定，如有違反，將面臨假釋撤銷之處置。該員不珍惜國家給予之恩典，終要為自身錯誤行為付出代價。