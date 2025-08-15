　
國際

芝加哥臉書直播竟拍下死亡過程！他驚恐舉起雙手　衝出車外遭槍殺

記者趙蔡州／綜合報導

美國伊利諾伊州芝加哥近日發生一起殺人事件，42歲男子凱文（Kevin Watson）在當地一間停車場的車子直播，正在親友埋怨剛遇到的停車糾紛，不料卻拍下了自己遭人開槍殺害的畫面。

根據美國《ABC 7芝加哥》報導，事件發生在13日下午，凱文當時開車探望上班的表弟，後來在附近的停車場進行直播，跟親友埋怨剛才遇到停車糾紛，沒想到不久後就遭人槍殺。

▲▼臉書直播抱怨行車糾紛 芝加哥男遭槍殺過程全錄下。（圖／翻攝自X）

▲凱文直播到一半，突然面對車外舉起雙手，示意自己沒有威脅。（圖／翻攝自X）

影片可以看見，他面對鏡頭抱怨到一半，突然看向車外舉起雙手，一邊驚訝地詢問，「怎麼了，兄弟？」接著緊張地開門下車，然而他剛下車大約一兩秒，車外就傳出一聲槍響。

報導指出，凱文中槍後倒臥在地，幾名熱心的民眾衝上來查看他的傷勢，有人幫忙打電話報警，有人幫忙對傷口施壓試圖止血，救難人員趕到後也立刻將他送醫，但他最終仍傷重不治。

凱文的表弟傷心說，他看著凱文倒臥在停車場的地上，不斷掙扎著想要呼吸，但他什麼都做不了，只能看著深愛的親人死亡，讓他相當崩潰。凱文的家人得知死訊後也相當悲痛，更質疑殺人兇手是凱文認識的人。

當地警方目前已展開調查，但未透露是否鎖定對象。凱文的家人事後將直播影片上傳到網路，希望能幫助警方盡早找到兇嫌。

08/14 全台詐欺最新數據

房價要崩了？他預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日
快訊／大牙發文　19字洩離婚心聲
醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘

訪騰訊讚「支付寶」員工尷尬！館長差點跪

訪騰訊讚「支付寶」員工尷尬！館長差點跪

網紅「館長」陳之漢近日再度前往中國開直播，這次他探訪深圳，昨（14）日到騰訊總部參訪，因一時口誤鬧出插曲。當工作人員向他介紹「微信刷掌支付」服務時，他誇讚中國支付系統領先全球，卻不慎點名競爭對手「支付寶」，被糾正後急忙道歉，瞬間超尷尬。

館長直播剪掉「高官探班」畫面？八炯開批了

館長直播剪掉「高官探班」畫面？八炯開批了

美國又爆槍擊　多名執法人員中彈

美國又爆槍擊　多名執法人員中彈

趙露思賣「冰雹果」陷假助農風波 價格貴3倍...喊話：少搞陰謀論

趙露思賣「冰雹果」陷假助農風波 價格貴3倍...喊話：少搞陰謀論

8歲陸童當「榜一大姐」！家長戶頭剩50元

8歲陸童當「榜一大姐」！家長戶頭剩50元

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

