芝加哥臉書直播竟拍下死亡過程！他驚恐舉起雙手　衝出車外遭槍殺

BREAKING: Kevin Watson, 42, was shot and killed while on Facebook Live after someone allegedly tried to rob him for his chain.



The incident happened near Madison & LeClaire in Chicago’s Austin neighborhood on Aug. 13.



R.I.P????️???????? pic.twitter.com/7kcEIu9REF

記者趙蔡州／綜合報導

美國伊利諾伊州芝加哥近日發生一起殺人事件，42歲男子凱文（Kevin Watson）在當地一間停車場的車子直播，正在親友埋怨剛遇到的停車糾紛，不料卻拍下了自己遭人開槍殺害的畫面。

根據美國《ABC 7芝加哥》報導，事件發生在13日下午，凱文當時開車探望上班的表弟，後來在附近的停車場進行直播，跟親友埋怨剛才遇到停車糾紛，沒想到不久後就遭人槍殺。

▲凱文直播到一半，突然面對車外舉起雙手，示意自己沒有威脅。（圖／翻攝自X）

影片可以看見，他面對鏡頭抱怨到一半，突然看向車外舉起雙手，一邊驚訝地詢問，「怎麼了，兄弟？」接著緊張地開門下車，然而他剛下車大約一兩秒，車外就傳出一聲槍響。

報導指出，凱文中槍後倒臥在地，幾名熱心的民眾衝上來查看他的傷勢，有人幫忙打電話報警，有人幫忙對傷口施壓試圖止血，救難人員趕到後也立刻將他送醫，但他最終仍傷重不治。

凱文的表弟傷心說，他看著凱文倒臥在停車場的地上，不斷掙扎著想要呼吸，但他什麼都做不了，只能看著深愛的親人死亡，讓他相當崩潰。凱文的家人得知死訊後也相當悲痛，更質疑殺人兇手是凱文認識的人。

當地警方目前已展開調查，但未透露是否鎖定對象。凱文的家人事後將直播影片上傳到網路，希望能幫助警方盡早找到兇嫌。