大陸 大陸焦點 特派現場

趙露思賣「冰雹果」陷假助農風波　價格貴3倍...喊話：少搞陰謀論

記者魏有德／綜合報導

大陸演員趙露思近日在直播平台頻頻惹出風波登上媒體版面。據悉，趙露思團隊以正常市場價格收購陝西4000餘戶果農手中因天然災害導致外觀受損而滯銷的600噸「冰雹蘋果」，加工成果汁及果乾，透過趙露思的名氣在平台上熱銷，本以為是一場結合直播的公益事業，卻因價格超出市場價3倍而被質疑「假助農」。

▲趙露思開直播澄清「假助農」事件。（圖／翻攝小紅書）

▲趙露思開直播澄清「假助農」事件。（圖／翻攝小紅書，下同）

《三湘都市報》報導，有網友在社交平台上發文稱，趙露思帶貨的蘋果汁價格高於同類產品約三倍以上，普通蘋果汁售價約3元（人民幣，下同）一罐，趙露思的助農蘋果汁售價10元一罐，質疑趙露思「低價收果、高價賣貨」，並非真正助農。

對此，趙露思今（13）日在直播中「直球對決」回應網友們的質疑。她表示，做這些事情（助農）不是預謀什麼，流量，總要物盡其用，「第一點，我沒有拿錢；第二點，大家買不買和想不想要去嘗試農產品是大家的選擇，我可以推薦，大家可以不買，完全OK。我只是想要推薦，消費和不消費是另一件事情，支持幫助不一定是有金錢的來往。」

▲趙露思開直播澄清「假助農」事件。（圖／翻攝小紅書）

趙露思提到，本來有些事情想低調做，後來一想，「我這個人的命格就不適合暗暗地做，在助農這件事情上搞陰謀論的某些人，反正你就是別惹我吧，免得我把之前那些莫名其妙的給你抖出來，你也難受，對吧，你也難受，你確實也少惹我吧，真的。」

▲趙露思開直播澄清「假助農」事件。（圖／翻攝小紅書）

據了解，整起風波源自於一名網友發文質疑趙露思團隊「假助農」，並稱其助農賣蘋果的店鋪是自己人控股公司開的。

雖然，該名粉絲隨後澄清，「是因為滯銷，助農負責人才在網上求助，露帶團隊幫忙解決了滯銷問題，公司控股人是助農負責人，也不是她自己開的公司，錢也沒有都進她口袋。」不過，整起事件仍讓趙露思在後續直播帶貨時，受到網友們的「群起圍攻」，也讓她決定直面問題開直播說明。

08/12

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趙露思賣「冰雹果」陷假助農風波　價格貴3倍...喊話：少搞陰謀論

趙露思直播爆失言「扯出虞書欣」！雙方粉絲開戰

大陸女星趙露思近期頻繁開直播，12日聊到駕照考試題目，被問到「高速倒車扣12分」的題目時，她表示：「這個我知道，因為之前有個藝人...」隨即話鋒一轉未再繼續，被認為是在影射虞書欣團隊2024年鬧出的高速公路倒車事件，引發議論。

科展涉抄襲　中一中女學霸「再度考上台大醫」！台大回應

近10年放颱風假「最多天縣市」曝　高達31天

行政院「倒掛國旗」20分鐘　發言人：操作疏失

農曆年假9天「日本機票2萬↑」　他教1招：來回1萬3

