8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

▲女童給直播主打賞7萬多人民幣，並成為榜一大姐（打賞最多的粉絲）。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者廖翊慈／綜合報導

新疆沙雅縣蓋孜庫木鄉一名家長近日崩潰表示，8歲女兒在直播間，給直播主刷火箭打賞，金額高達71803元（人民幣，下同，約台幣29.9萬元），「某天起來看銀行戶頭，發現只剩50塊錢（約台幣208元）」，令全家相當崩潰。

據《北晚在線》報導，該名家長表示，「看到孩子揮霍了這麼多錢，感覺天都要塌了，這是我們辛辛苦苦攢下的血汗錢，事情發生於兩個多月前，8歲的女兒經常在家拿家長的手機玩，父母使用手機，付款轉帳輸入密碼時，沒有避諱女兒，女兒便記住了支付密碼。」

家長說道，「後來，她在手機上進入一個直播間，被主播的熱情稱呼，和誇張表演吸引，開始為主播刷火箭等虛擬禮物，某天我急需用錢，發現帳戶存款餘額僅剩50元，7萬多元存款不翼而飛，於是報警求助。」

▲女童沉迷於直播間。（示意圖／視覺中國CFP）

經警方核查，這名小女孩在兩個月內，頻繁向主播進行高額打賞，金額高達71803元，並成為榜一大姐（打賞最多的粉絲）。警方迅速與平台客服取得聯繫，並協助家長調取詳細的銀行卡交易流水記錄，對消費事實和時間節點進行了有效固定。

經過不懈努力，平台最終認定該高額消費，為未成年人所為，且未獲監護人同意，審核通過了全額退款申請，損失得以成功輓回。該名家長表示，「多虧了警察的幫助，這筆錢才得以追回。 」

派出所所長雷明表示，他們很高興能幫助尼某一家挽回損失，保護未成年人的合法權益是他們的職責所在，希望家長和平台都能從此事中吸取經驗，務必加強對未成年子女使用電子設備及移動支付的監管。