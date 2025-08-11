　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

▲女童給直播主打賞7萬多人民幣，並成為榜一大姐（打賞最多的粉絲）。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女童給直播主打賞7萬多人民幣，並成為榜一大姐（打賞最多的粉絲）。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者廖翊慈／綜合報導

新疆沙雅縣蓋孜庫木鄉一名家長近日崩潰表示，8歲女兒在直播間，給直播主刷火箭打賞，金額高達71803元（人民幣，下同，約台幣29.9萬元），「某天起來看銀行戶頭，發現只剩50塊錢（約台幣208元）」，令全家相當崩潰。

據《北晚在線》報導，該名家長表示，「看到孩子揮霍了這麼多錢，感覺天都要塌了，這是我們辛辛苦苦攢下的血汗錢，事情發生於兩個多月前，8歲的女兒經常在家拿家長的手機玩，父母使用手機，付款轉帳輸入密碼時，沒有避諱女兒，女兒便記住了支付密碼。」

家長說道，「後來，她在手機上進入一個直播間，被主播的熱情稱呼，和誇張表演吸引，開始為主播刷火箭等虛擬禮物，某天我急需用錢，發現帳戶存款餘額僅剩50元，7萬多元存款不翼而飛，於是報警求助。」

▲女童沉迷於直播間。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女童沉迷於直播間。（示意圖／視覺中國CFP）

經警方核查，這名小女孩在兩個月內，頻繁向主播進行高額打賞，金額高達71803元，並成為榜一大姐（打賞最多的粉絲）。警方迅速與平台客服取得聯繫，並協助家長調取詳細的銀行卡交易流水記錄，對消費事實和時間節點進行了有效固定。

經過不懈努力，平台最終認定該高額消費，為未成年人所為，且未獲監護人同意，審核通過了全額退款申請，損失得以成功輓回。該名家長表示，「多虧了警察的幫助，這筆錢才得以追回。 」

派出所所長雷明表示，他們很高興能幫助尼某一家挽回損失，保護未成年人的合法權益是他們的職責所在，希望家長和平台都能從此事中吸取經驗，務必加強對未成年子女使用電子設備及移動支付的監管。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！夫抱怨沒吃到雞蛋　妻尖叫掀翻餐桌回娘家　

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

遇水則發！　女子為避雨進彩券行…竟「順手刮中416萬元」

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：突然發現戶頭剩50塊錢

陸夫妻離婚原因超扯！夫抱怨沒吃到雞蛋　妻尖叫掀翻餐桌回娘家　

山東八旬翁深山走失近20小時　收養的狗守護直至獲救

遇水則發！　女子為避雨進彩券行…竟「順手刮中416萬元」

票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

兩岸青年齊聚福州「重走」科舉路

體驗冠豸山、共抬遊大龍　兩岸少棒情誼在連城綻放

「基建狂魔」成立新藏鐵路公司　欲打通中國最大兩省由和田直達拉薩

美俄元首阿拉斯加峰會　歐洲憂被邊緣化：可能成為歷史的注腳

中駐印大使館公使換人　郭策擁商務部背景「精通」國際商務

昱台國際上半年EPS1.37元　下半年估可在東南亞市場發揮在地優勢

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

「正妹女大生」閃電進軍拍AV！　達人讚：笑容100分

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

大陸熱門新聞

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

女童游泳「左腿遭排水口吸住」！母崩潰目睹愛女溺斃

坐月子遭硬上　陸人妻不堪家暴殺夫判15年

第3種六代機疑亮相　陸官媒:美媒矇了

華爾街日報：中共中聯部部長劉建超被帶走調查

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

盜晶片技術！尊湃員工白天在華為，晚上去新公司

今年金廈「小三通」旅客數已破百萬

票房破22億！南京照相館取材日軍真實罪證

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

陸官媒批輝達H20：不安全、不先進、不環保

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

更多熱門

相關新聞

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

8月3日當天，高雄市一名女童於自家臥室直播時，突然抓起家中飼養的虎斑貓玩「風火輪」。即使貓咪掙扎並試圖逃脫，仍被女童重新抓回拋接數次。目前高雄市動物保護已接獲民眾檢舉，現在正請警方協助調查當事人身分。

新聞直播前　女記者遭機車男搶劫

新聞直播前　女記者遭機車男搶劫

超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥今出庭

超派鐵拳揍Toyz判6月被上訴　超哥今出庭

獨／罵大哥「垃圾」！曾有人嗆聲被砍斷手腳筋

獨／罵大哥「垃圾」！曾有人嗆聲被砍斷手腳筋

能高棒球節花蓮開戰　14個縣市71支球隊參賽

能高棒球節花蓮開戰　14個縣市71支球隊參賽

關鍵字：

打賞直播新疆斗內

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面