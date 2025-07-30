　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義醫院受贈40組助行器　協助長者走得更穩

▲▼ 嘉義醫院輔具便利站再獲捐贈助行器-助攻社區照護服務 。（圖／嘉義醫院提供）

▲▼ 嘉義醫院輔具便利站再獲捐贈助行器 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實高齡友善與長照社區化政策，衛生福利部嘉義醫院於今（30）日舉辦「嘉義市國際職業婦女協會劉惠萍會長暨凱基人壽生活實踐家團隊-捐贈輔具儀式」，現場捐贈40組助行器，協助弱勢民眾、失能長者及無家者安心就醫與返家生活，現場由嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市政府曾建福秘書、嘉義市多位里長及捐贈單位代表出席見證，場面溫馨感人。

▲▼ 嘉義醫院輔具便利站再獲捐贈助行器-助攻社區照護服務 。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院自113年設置「輔具便利站」以來，整合社福資源，提供民眾免費借用輪椅、助行器等輔具，便利出院病人與行動不便者復能。此次感謝捐贈單位並由嘉義市輔具資源中心媒合，使資源落實到基層，減輕急需者購買負擔，也為街友提供安全行動的保障。

▲▼ 嘉義醫院輔具便利站再獲捐贈助行器-助攻社區照護服務 。（圖／嘉義醫院提供）

陳姿妏表示，嘉義醫院總是與社區民眾站在同一陣線，去年開辦輔具便利站體恤民眾需求就近可以免費借用輔具，此次感謝捐贈單位慷慨解囊，讓更多需要的民眾能即時獲得協助，發揮民間廣大的力量提升便利站的服務量能。

劉惠萍表示，此舉希望拋磚引玉，喚起更多企業與民間團體投入高齡照護，實踐「在地老化」理念。凱基人壽生活實踐家蔡如瑛業務經理分享多年參與公益活動的經驗，期盼善的力量持續擴散。嘉義市輔具資源中心主任盧佳吟也提到，很榮幸促成本次媒合，嘉義醫院的輔具便利站使用率高，能讓「用得到的人借得到」的理念真正實現，為需要者帶來及時幫助。

嘉義醫院院長莊仁賓感謝各界善心支持，強調醫院將持續優化「一站式照護服務」，除了輔具借用，亦整合聽力評估、身障鑑定、長照諮詢與服務轉介，讓長者及照顧者在熟悉的社區即可獲得完整支持。

▲▼ 嘉義醫院輔具便利站再獲捐贈助行器-助攻社區照護服務 。（圖／嘉義醫院提供）

社工室主任林佳慈補充，嘉義醫院致力打造「全齡長照服務平台」，從預防到支持，從居家到社區，提供涵蓋各年齡層的全方位照顧服務。透過巷弄長照站、日間照顧中心及共融家庭照顧者支持據點，提供最貼近社區的協助。同時我們也提供助聽器補助申請的免費聽力檢測服務，都可逕洽輔具資源中心預約。

嘉義醫院輔具便利站設於院區一樓，服務時間為平日上午8時至17時，民眾可現場申請或電話預約借用，亦提供輔具展示、維護建議與操作說明。未來也將持續與地方政府與社福單位合作，擴大服務觸角。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
22歲人氣AV女優宣布引退！　達人驚：來得早了
更猛豪雨高峰一片紫報到！「致災強降雨」熱區曝　周末恐下波增強
信義夜店正妹公關遭割喉慘死　5月報家暴求助仍遭恐怖情人殺害
快訊／高雄驚傳「一家5口墜谷」！
現場畫面曝！夜店女公關遭割喉「救護車停中庭急救」　民眾全目擊
快訊／才說「可能被砍」晚上遭割喉亡　夜店女公關5月才拿保護令
快訊／北市信義區割喉命案！蔣萬安下令了
快訊／夜店女公關割喉慘死！前男友持刀逃逸　警方北市圍捕中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子強降雨　警冒雨涉水撤出2名受困長者

泡水汽機車　南投稅務局：報停或報廢可減免使用牌照稅

嘉義醫院受贈40組助行器　協助長者走得更穩

布袋警分局積水警示　提醒駕駛人注意安全

只差內政部點頭　游顥：只顧大罷免逼南投人泡泥水

攜手渡過災後困境　嘉縣府開設丹娜絲風災捐款專戶

快訊／高雄死亡車禍！大車與機車擦撞　男騎士當場慘死

執行協尋任務巧遇女子身在水門　南消即時救援送醫

《阿里山不是一座山》新書發表　揭開百年山林與藝術交織之美

學以致用暖家鄉！　台南徵暑期志工深入災區丈量重建

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

【怕我出不來？】黃國昌挨告出庭！笑回支持者

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【搗蛋貓出沒】做實驗就在大家準備接住時...貓貓殺出破壞！

朴子強降雨　警冒雨涉水撤出2名受困長者

泡水汽機車　南投稅務局：報停或報廢可減免使用牌照稅

嘉義醫院受贈40組助行器　協助長者走得更穩

布袋警分局積水警示　提醒駕駛人注意安全

只差內政部點頭　游顥：只顧大罷免逼南投人泡泥水

攜手渡過災後困境　嘉縣府開設丹娜絲風災捐款專戶

快訊／高雄死亡車禍！大車與機車擦撞　男騎士當場慘死

執行協尋任務巧遇女子身在水門　南消即時救援送醫

《阿里山不是一座山》新書發表　揭開百年山林與藝術交織之美

學以致用暖家鄉！　台南徵暑期志工深入災區丈量重建

快訊／豪大雨來襲！阿里山公路68km巨石擋路　34K至88K道路封閉

4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞州資產管理中心專區熱鬧開打

劉雨柔產後14天「解放上空」！　不藏私授通乳秘技：奶量翻倍

從0轟到6轟！林政華本季長打火力爆發：揮棒更完整收到效果

更猛豪雨高峰一片紫報到！「致災強降雨」熱區曝　周末恐下波增強

信義夜店正妹女公關遭持刀割喉　5月報家暴求助難逃恐怖情人殺害

快訊／高雄桃源驚傳「一家5口墜谷」！搜救人員緊急出動

古久保談波賽樂「3保送算還可以」　球會亂跑打者難設定

林安可、陳聖平開轟！徐若熙苦吞第6敗　獅7:1味全終止3連敗

黃文星開車目擊「警匪追逐過程」　緊追狂飆畫面曝光：太震撼

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

地方熱門新聞

高雄死亡車禍！男騎士當場慘死

福源花生醬又驗出黃麴毒素！竹市衛生局勒令停產

HARD OFF首插旗中部南投開第7間台灣分店

即／高雄宣布明天7/29停班停課

執行協尋任務巧遇女子身在水門南消即時救援送醫

熱天別狂灌冰水！營養師教你「正確喝水」防水中毒、顧心血管

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

屏縣教育處長　屏東高中校長接任

台南暴雨停班課U12少棒賽照打！保護觀眾不顧選手閉門賽惹議

75歲老翁疑落水失蹤、12歲童海邊戲水遭捲走台南搜救進行中

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

台積電嘉義廠防洪標準達百年等級　工地較低窪致淹水

學以致用暖家鄉！台南徵暑期志工深入災區丈量重建

更多熱門

相關新聞

80歲免評聘外看配套：空窗期可用長照

80歲免評聘外看配套：空窗期可用長照

8月1日起80歲以上長者聘僱外籍看護免巴氏量表評估，衛福部長照司今（29）日說明配套，聘僱外看空窗期可使用各項長照服務，加強照顧支援；另一方面，有9類資格者屬於「重症案件」，檢附相關證明會優先處理申請案，申審人員會以一日內審查完畢為目標處理。

新北推長照三主軸　侯友宜：智慧科技助高齡安養

新北推長照三主軸　侯友宜：智慧科技助高齡安養

86歲翁靠助行器行走還開車　合法持照警方也沒轍

86歲翁靠助行器行走還開車　合法持照警方也沒轍

「老人行動車」歡唱服務深入嘉義縣山海區

「老人行動車」歡唱服務深入嘉義縣山海區

嘉義醫院舉辦美展開幕茶會　融合美與善

嘉義醫院舉辦美展開幕茶會　融合美與善

關鍵字：

嘉義醫院助行器長照政策社福合作高齡友善

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

信義威秀停車場驚傳割喉案　女無呼吸心跳

快訊／沈玉琳助理晚間「手提塑膠袋」現身三總！

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

王世堅反823罷免籲撤案　他嗆：不服從命令滾啦

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面