嘉義醫院受贈40組助行器　協助長者走得更穩

▲▼ 嘉義醫院輔具便利站再獲捐贈助行器 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實高齡友善與長照社區化政策，衛生福利部嘉義醫院於今（30）日舉辦「嘉義市國際職業婦女協會劉惠萍會長暨凱基人壽生活實踐家團隊-捐贈輔具儀式」，現場捐贈40組助行器，協助弱勢民眾、失能長者及無家者安心就醫與返家生活，現場由嘉義市議會議長陳姿妏、嘉義市政府曾建福秘書、嘉義市多位里長及捐贈單位代表出席見證，場面溫馨感人。

嘉義醫院自113年設置「輔具便利站」以來，整合社福資源，提供民眾免費借用輪椅、助行器等輔具，便利出院病人與行動不便者復能。此次感謝捐贈單位並由嘉義市輔具資源中心媒合，使資源落實到基層，減輕急需者購買負擔，也為街友提供安全行動的保障。

陳姿妏表示，嘉義醫院總是與社區民眾站在同一陣線，去年開辦輔具便利站體恤民眾需求就近可以免費借用輔具，此次感謝捐贈單位慷慨解囊，讓更多需要的民眾能即時獲得協助，發揮民間廣大的力量提升便利站的服務量能。

劉惠萍表示，此舉希望拋磚引玉，喚起更多企業與民間團體投入高齡照護，實踐「在地老化」理念。凱基人壽生活實踐家蔡如瑛業務經理分享多年參與公益活動的經驗，期盼善的力量持續擴散。嘉義市輔具資源中心主任盧佳吟也提到，很榮幸促成本次媒合，嘉義醫院的輔具便利站使用率高，能讓「用得到的人借得到」的理念真正實現，為需要者帶來及時幫助。

嘉義醫院院長莊仁賓感謝各界善心支持，強調醫院將持續優化「一站式照護服務」，除了輔具借用，亦整合聽力評估、身障鑑定、長照諮詢與服務轉介，讓長者及照顧者在熟悉的社區即可獲得完整支持。

社工室主任林佳慈補充，嘉義醫院致力打造「全齡長照服務平台」，從預防到支持，從居家到社區，提供涵蓋各年齡層的全方位照顧服務。透過巷弄長照站、日間照顧中心及共融家庭照顧者支持據點，提供最貼近社區的協助。同時我們也提供助聽器補助申請的免費聽力檢測服務，都可逕洽輔具資源中心預約。

嘉義醫院輔具便利站設於院區一樓，服務時間為平日上午8時至17時，民眾可現場申請或電話預約借用，亦提供輔具展示、維護建議與操作說明。未來也將持續與地方政府與社福單位合作，擴大服務觸角。