共融式設施！　嘉義縣新港鄉兒童遊戲場全面啟用

▲ 嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場啟用 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港鄉嘉民行政園區兒童遊戲場今30日正式啟用，成為繼新港公園後，鄉內第二座共融式兒童遊戲場，園區內設置溜滑梯、沙坑、鞦韆及遮陽網等多樣設施，皆通過遊樂設施檢驗，打造一處安全、友善且充滿樂趣的親子遊憩空間，讓孩子們盡情奔跑玩樂。

遊戲場總建置經費490萬元，分別由國土管理署補助315萬元、嘉義縣政府補助60萬元、公所自籌115萬元，縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、奉天宮董事長何達煌及各級民代出席啟用典禮，與孩子們體驗園區設施，玩得不亦樂乎。

遊戲場緊鄰網球場、籃球場及寵物公園，充分結合多元休憩設施，提供不同年齡層與需求的孩童及毛小孩，共享友善且具包容性的休閒活動空間。民眾莊小姐表示，以往要到外縣市才有多元設施給孩童玩，如今新港也新建兒童遊戲場，可就近帶孩子來放電，舒適又便利。

葉孟龍指出，雖花費不多、地也不大，但周邊緊鄰多項建設，近期更獲嘉義縣政府補助400萬、自籌460萬，改善新港鄉公園風雨球場地坪及周邊人行道環境，嘉民行政園區也規劃環狀人行步道，打造更舒適的休閒空間。

翁章梁說，地方上營造公共空間，小朋友有地方跑跳、放電，也活絡城鎮居民的互動關係，公園等基礎設施就顯得很重要，嘉義縣政府檢討全縣不足的基礎建設，規劃、設計中並將逐步落實。