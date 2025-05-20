房仲男KTV喝酒「當指定駕駛」摩鐵硬上爛醉女　賠60萬換緩刑

▲桃園市陳姓男子去年7月與女子等人在桃園區某KTV飲酒歡唱，席間女子酒後不勝酒力，陳男駕車送女子返回住所，卻改至商務旅館，見女子昏睡不能抗拒乘機硬上性侵得逞。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擔任房仲業陳姓男子去年7月間，與多名友人在桃園區某KTV飲酒歡唱，席間女子酒後不勝酒力，陳男駕車送女子返回住所，卻改至商務旅館開房間，見女子昏睡不能抗拒竟趁機褪其全身衣物乘機硬上性侵得逞，女子事後酒醒驚見受侵害向友人求助才揭露陳男惡行；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，並於調解時願意賠償60萬元獲女子原諒，法官審結依乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，本案仍可上訴。

檢警調查，陳姓男子與女子為朋友關係，2人與其他友人於去年7月1日晚間9時30分許至翌日凌晨2時許，在桃園市某KTV歡唱，席間有飲酒，女子與陳男約定結束後由陳駕車載送其返回住所。未料，陳男於聚會結束後，見女子因飲酒後不勝酒力且意識不清，結束後開車搭載女子前往桃園區某商務旅館開房休息，於翌日凌晨2時許，攙扶女子進入房間後，見女子昏睡不能抗拒情形下，先對女子親吻嘴唇，見其無反應隨即褪除其全身衣褲硬上性侵得逞。

女子清晨清醒後得知自己遭性侵趕緊向友人求救，始揭露陳男惡行，並報警提告處理。桃園地檢署複訊時，陳男坦承犯行，檢方偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告陳男於院方準備程序及審理中均坦承犯行不諱，與證人即告訴女子於警詢及偵查中證述之情節大致相符，法官根據警方提供被告車輛行車軌跡、旅館監視器影像翻拍照片、女子向友人求救之對話紀錄截圖、性侵害犯罪事件通報表、醫院驗傷診斷書、刑事局鑑定書等佐證，足認被告犯行明確。

法官調查，被告對女子為乘機性交，致其身心嚴重受創，考量被告已以分期賠償女子共60萬元之條件與女子成立調解，迄今均依約履行，女子亦陳明願給予被告緩刑機會，足見被告犯後已盡力彌補其所致之損害，依刑法第59條規定予以酌減其刑。

法官審酌，被告僅為逞一己私慾，利用女子酒醉不能抗拒之際對其為性交行為，恣意侵害其身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷，但考慮被告終能坦承犯行之態度，考量被告已與女子成立調解，被告前無任何前案紀錄，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，審結依乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

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