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酒後開車『醉』大惡極　警親赴餐飲業宣導酒後不開車

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▲台南市交警大隊長翁誌宏，率隊前往餐飲場所，發放宣傳單與民互動，宣導「禁止酒後駕車」，更宣導酒後改搭計程車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交警大隊長翁誌宏，率隊前往餐飲場所，發放宣傳單與民互動，宣導「禁止酒後駕車」，更宣導酒後改搭計程車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交警大隊長翁誌宏，2月18日率隊前往餐飲場所，發放宣傳單與民互動，利用「你若酒駕 老婆改嫁」、「喝得醉醉 撞的碎碎」等標語加強民眾印象，宣導「禁止酒後駕車」，更宣導酒後改搭計程車。

酒後駕車肇事案件向來為社會大眾矚目，駕駛人酒後駕車的刑責雖已修法加重，但仍有不少駕駛抱著僥倖的心態，最終卻釀成憾事，近日台南市更不幸發生酒後駕車案件波及無辜第三者造成死亡的悲痛案件。

▲台南市交警大隊長翁誌宏，率隊前往餐飲場所，發放宣傳單與民互動，宣導「禁止酒後駕車」，更宣導酒後改搭計程車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局除規劃全面性取締酒後駕車大執法勤務外，更於2月18日由大隊長翁誌宏率隊前往轄區餐飲場所發放宣傳單與民互動，利用「你若酒駕 老婆改嫁」、「喝得醉醉 撞的碎碎」等標語加強民眾印象，以萌芽民眾心中「禁止酒後駕車」的種子，更宣導酒後改搭計程車、公車等大眾運輸工具回家，或與同桌友人約定「指定駕駛」，以及多多運用「代叫計程車」等觀念，藉此展現本局對於酒駕零容忍的決心。

▲台南市交警大隊長翁誌宏，率隊前往餐飲場所，發放宣傳單與民互動，宣導「禁止酒後駕車」，更宣導酒後改搭計程車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊翁誌宏在此更呼籲各位駕駛朋友，在酒精濃度的催化下，對於路上臨時路況的反應力及判斷力下降，故酒後駕車往往成為道路上的隱形殺手，而各位駕駛朋友應嚴格約束自身行為，存有「酒後不開車」的自覺，並多加利用大眾運輸工具、「指定駕駛」及「代叫計程車」等服務，全民共同防制酒後駕車，成為一個負責任及保護其他用路人的「醉後大丈夫」。

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關鍵字：酒後開車,餐飲業,.酒後不開車

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