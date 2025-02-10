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慶賀關聖帝君飛昇1866週年　邱臣遠祈福盼竹市安定繁榮

▲慶賀關聖帝君飛昇1866週年，代理市長邱臣遠與民政處長施淑婷至關帝廟參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲慶賀關聖帝君飛昇1866週年，代理市長邱臣遠與民政處長施淑婷至關帝廟參香祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆正月十三日是關聖帝君1866週年飛昇日，即為關公得道成仙吉日，新竹市代理市長邱臣遠今(10)日前往關帝廟及普天宮參拜祈福，祈求關聖帝君庇佑新竹市風調雨順、地方安定、民生富裕，並祝願市民平安順遂、天下太平。

邱臣遠表示，竹市作為一座擁有深厚文化底蘊的百年古城，蘊藏豐富的歷史與信仰傳承。關聖帝君在台灣深受儒、佛、道三教敬奉，千百年來以「忠、義、仁、勇、信」的精神名垂後世，並被尊為財神及各行各業的守護神。關帝廟是新竹市重要的信仰廟宇之一，而普天宮則矗立著高達120公尺的巨型關公神像，為古奇峰在地景標同時象徵文化與信仰的延續，兩座廟宇香火鼎盛，向信眾傳遞關聖帝君的浩然正氣與精神力量。

新竹關帝廟主委江明珠表示，關公精神以「忠義」為核心價值，早已深植臺灣人民的內在信仰。關羽不僅擁有卓越的武藝與智勇雙全的將帥風範，更展現高尚的忠誠操守，是千古傳奇人物。期盼世人能以關公為楷模，將其精神內化於心，恆守忠義情操，立身行道。

普天宮董事長鄭逸榛指出，關聖帝君所展現的「忠義仁勇」精神，無論從政或從商，皆以「忠義」為最高準則。普天宮擁有120公尺巨型關公神像，不僅是古奇峰最顯著的地標，更是信仰的象徵。無論是前來參香的信眾，或是慕名而來的遊客，都能深刻感受關公的威武與精神感召。

民政處表示，感謝新竹關帝廟及普天宮對於竹市文化傳承、社會公益及市政建設發展方面貢獻卓著，長期以來提供市府及市民許多實質幫助，堪稱宮廟典範，對地方發展具有深遠影響。

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