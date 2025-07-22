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北區建設再+1　竹市新民市民活動中心揭牌啟用

▲新竹市政府今(22)上午舉辦「新民市民活動中心啟用典禮」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府今(22)上午舉辦「新民市民活動中心啟用典禮」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(22)上午舉辦「新民市民活動中心啟用典禮」，代理市長邱臣遠出席見證這備受期待的公共建設正式啟用。邱臣遠表示，市府全新打造的市民活動中心，結合長者共餐、樂齡學習與社區交流等多元功能，也象徵新民里的建設邁入嶄新里程碑！

邱臣遠說明，市府秉持市長高虹安「安居科技城，幸福真永遠」的施政願景，持續推動有感建設，積極回應市民生活需求。嶄新的新民市民活動中心設置於北門市場二樓，花費總經費1億645萬元，打造全新的多功能空間讓長輩使用，未來將作為長輩共餐據點、巡守隊集會空間等。此中心不僅補足公共設施不足，也展現科技與人文並重的城市理念，為市民打造更宜居、友善與共融的生活環境。

新民里長張金潔表示，里內長期缺乏公共集會空間，過往各項社區活動集會多仰賴租借民宅進行，空間狹小且限制活動規模，很感謝市府建置「新民市民活動中心」，打造一處溫馨舒適、機能完善的社區新據點。

產發處指出，活動中心座落於北門市場二樓，空間大小約為98坪，設計上充分考量多元使用需求，設有廚房、多功能教室、電梯及無障礙廁所，兼顧不同年齡層與行動不便者的使用便利性，提供安全、友善的使用體驗；一樓目前正在招商，約可容納62個攤位進駐，預計9月正式開幕營運，讓長輩也能夠就近採買，全面提升居民生活品質與社區凝聚力。

民政處表示，活動中心未來將作為長者共餐、樂齡學習、社區交流等多元活動的核心場域，市府也將持續推動以社區為核心的照顧與服務網絡，透過空間活化與活動規劃，促進鄰里情感、強化世代連結，攜手打造更幸福的新竹市。

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