共同促進原民文化傳承　桃竹竹苗攜手推族語線上課程

▲原住民族語線上課程跨域報名聯合招生EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為促進原住民族語學習資源共享與文化傳承，桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等四縣市政府攜手合作，整合原住民族語線上課程資源，推出「原住民族語線上課程聯合招生」計畫，開放四地民眾自由報名選修，突破區域與交通限制，實現族語學習「零距離」，有效提升學習便利性與參與率，促進資源共享並推動文化傳承。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府長期致力於推廣與振興原住民族語言及文化，落實市長高虹安「幸福友善」的施政理念，積極營造尊重多元、關懷族群的城市氛圍。此次跨縣市合作，象徵桃園市、新竹縣、新竹市與苗栗縣在原住民族文化傳承上的緊密連結。透過整合課程資源，打造共享共學的環境，縮短四地原住民族的學習距離，讓族人不受空間限制持續精進語言能力，創造更多接觸與學習母語的機會，進一步強化文化認同與語言自信。

民政處說明，此次聯合招生共規劃三門互動式線上課程，分別為排灣族語（初中級）、阿美族語（中高級）及賽夏族語（初級）。課程採Google Meet遠距教學，由具豐富經驗的族語教師授課，著重口語互動與文化脈絡的結合，讓學員在學習語言的同時，也能深入認識該族群的生活與文化。課程全程免費，每班招收15至20人，額滿即止，歡迎有興趣的民眾報名參加。

此外，四縣市均設有族語認證獎勵金制度，鼓勵族人報考族語認證，透過獎勵與支持機制，推動語言學習常態化，除提升族語學習動能，也為文化傳承奠定堅實基礎。詳細課程資訊及報名請掃描招生EDM中的QR Code進行線上報名，或洽各縣市原住民族業務承辦單位了解詳情。歡迎有志學習族語的朋友踴躍參加，共同為族語復振貢獻心力。

【課程資訊】

排灣族語（初中級）：9月8日至12月1日，每週一、週三晚20時至21時，適合初學者或已有基礎者參加。

阿美族語（中高級）：9月14日至11月16日，每週日13時至17時，共10堂課、計40小時，特別適合希望加強會話及語言應用能力的學員。

賽夏族語（初級）：9月8日至11月27日，每週一、週四20時至21時，適合初次接觸賽夏語的學員。