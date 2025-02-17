「天穿日尞天穿」活動金山寺舉行　為竹市祈福

▲古禮敬天由邱臣遠代理市長擔任主獻。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

正月二十日是客家文化中重要的「天穿日」，新竹市政府今(17)日上午10時舉辦「天穿日尞天穿」活動，於開臺金山寺舉行敬天儀式，由代理市長邱臣遠擔任主獻，開臺金山寺主任委員饒圳榮、立法委員鄭正鈐服務團隊、市議員李國璋、黃文政、林慈愛、段孝芳、廖子齊、劉彥伶、劉崇顯、宋品瑩議員服務團隊、陳啓源議員服務團隊、張祖琰議員服務團隊、多位客家事務委員及客家社團理事長擔任陪獻，與市民朋友共同敬天祈福，以感念女媧補天精神，傳承敬天愛人的文化內涵。

邱臣遠表示，天穿日是客家族群的重要傳統節日，紀念上古女媧補天的神話，象徵著天地和諧與生命延續。同時，天穿日也是推廣客家文化的重要時刻，市府希望藉由此次活動，讓更多人了解客家傳統，並共同為竹市祈福，祈求風調雨順、社會安康。

邱臣遠指出，今日舉行的開臺金山寺敬天儀式，擁有兩百多年歷史的歷史，是竹市重要的客家信仰中心。在主任委員饒圳榮的帶領下，開臺金山寺長期以來致力於社會慈善公益，無論是關懷清寒家庭，還是照顧社會弱勢，始終不遺餘力，並為市府及市民提供更多的支持與協助。

民政處表示，竹市擁有超過13萬的客家人口，是北部客家文化的重要聚落，為了傳承隱身於都會中的客家文化，並讓更多年輕族群認識自己的母語，市府團隊積極推廣客家語言、文化及產業。除了規劃客家主題圖書館、客家會館，並建置客庄環境步道及自行車道外，更持續辦理各類型的藝文活動，期望透過公私協力，讓客家語言自然地融入日常生活中。

民政處提到，客家人每逢「天穿日」這一天會放下工作，男不耕田，女不織布，以唱歌娛樂的方式度過，並用粄食祭祀女媧神，藉此感謝上天。這不僅象徵補天的意義，也表達感恩的心情。從現代觀點來看，「天穿日」的意義在於適度地給予大自然休養恢復的時間，體現讓環境生生不息、資源永續發展的精神。

民政處補充，今年的天穿日活動由舞獅迎賓揭開序幕，增添了熱鬧喜慶的氣氛。同時，市府邀請竹市在地團體，如竹市客家藝文協會、竹市愛客家推廣協會、竹市客家文化發展協會和客語山歌生活諺語應用班等，表演客家歌謠。現場還提供了客家米食，讓民眾品味地道美食，並感受濃厚的客家文化氛圍。更多活動詳情可至「新竹市政府民政處」( https://www.facebook.com/share/1BERpzHEfV/?mibextid=LQQJ4d )及「好客．新竹」( https://www.facebook.com/share/18ZnVEa88n/?mibextid=LQQJ4d )臉書粉絲專頁查詢。