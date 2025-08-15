家樂福聯名大阪跨夜排隊名店　大師級「黑糖甜點麵包」限時開賣

▲家樂福聯名日本大阪排隊甜點店「Seiichiro, NISHIZONO」推出烘焙新品。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本大阪甜點店「Seiichiro, NISHIZONO」每日吸引大批人潮，從晚間10點排隊至隔天11點！如今家樂福與該名店聯名，攜手創辦人西園誠一郎、台灣的世界麵包大師王鵬傑，聯手打造獨家「黑糖舒壓系」烘焙甜點，即日起至10月在全台66家量販店、50家超市店限定開賣。

▲家樂福攜手日本甜點王子西園誠一郎、世界麵包冠軍王鵬傑，共同打造黑糖舒壓系烘焙麵包及甜點。（圖／業者提供）



家樂福旗下烘焙品牌「Nakery裸焙坊」推出黑糖季，攜手日本甜點王子西園誠一郎、世界麵包冠軍王鵬傑，共同打造黑糖舒壓系烘焙麵包及甜點。其中西園誠一郎的甜點店「Seiichiro, NISHIZONO」（簡稱SN）在日本每天都吸引人潮大排長龍，如今免出國排隊，就能品嚐大師級口感。

▲此次聯名，由西園誠一郎師傅研發共有7款黑糖甜點。（圖／業者提供）



此次聯名，由西園誠一郎師傅研發共有7款黑糖甜點，包括「黑糖布丁」採用低溫烘烤並蒸氣的工法，僅以黑糖調製甜味的布丁，淋上濃郁黑糖蜜，可感受滑順口感、黑糖甘甜濃郁，售價75元。「黑糖費南雪」採用無麩質的鬆軟費南雪麵糊，融入黑糖特有的深層甘甜，呈現溫潤口感，售價45元。

▲「黑糖瑪芬」以黑糖風味蛋糕體搭配酥脆菠蘿粒。（圖／記者林育綾攝）

「黑糖夾心餅乾」將黑糖蜜製成的棉花糖夾入黑糖沙布列餅乾中，雙重質地帶來豐富層次，售價55元。「黑糖瑪芬」以黑糖風味蛋糕體搭配酥脆菠蘿粒，並在內層加入黑糖麻糬丁，打造飽足感十足的經典點心，2入裝售價110元。

「黑糖泡芙」內餡填滿黑糖卡士達醬、特製黑糖醬，形成爆漿奶油餡，三段式口感對比，外層喀滋喀滋、內層綿密化口、中心還有流心黑糖餡，售價99元。

「黑糖焦糖起司塔」以綿密乳酪蛋糕，配上黑糖焦糖醬，滑順質地搭配酥脆塔皮，微鹹滋味更突顯甜味深度，售價58元。

「黑糖戚風蛋糕」以蓬鬆的黑糖戚風蛋糕體，加入Q彈的黑糖麻糬丁，打造出輕盈且蓬鬆食感，售價138元。

▲黑糖丹麥由兩位大師共同打造。（圖／業者提供）

另外，由「世界麵包大師」王鵬傑研發的品項有兩款，「黑糖雙色可頌」以層層酥香的可頌麵皮，融合濃郁可可與原味雙色交織，包裹Q彈香甜的黑糖麻糬餡，售價99元。

▲王鵬傑師傅研發「肉桂黑糖麻糬麵包」。（圖／記者林育綾攝）

另一款「肉桂黑糖麻糬麵包」嚴選高品質麵粉與紐西蘭進口奶油製作的軟歐，外皮微酥、內裡Q軟有嚼勁，麵包中揉入香濃黑糖肉桂餡與Q彈黑糖麻糬丁，搭配核桃與葡萄的自然香甜，層次豐富，售價99元。

還有「黑糖丹麥」由西園誠一郎師傅Ｘ王鵬傑師傅共同精心製作，層次的丹麥麵包，包裹黑糖卡士達醬，並放上黑糖麻糬丁，售價119元。

▲家樂福也精選5款長賣麵包甜點，打造為限定黑糖風味。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，家樂福也精選5款長賣麵包甜點，打造為限定黑糖風味，包括「黑糖麻糬葡式蛋塔」、「黑糖麻糬瑪麗蓮」、「黑糖小吐司」、「黑糖麻糬麵包」、「黑糖小波羅」。

家樂福提到，「Seiichiro, NISHIZONO」的創辦人西園誠一郎，以創新、精緻的甜點聞名，他曾與京都町屋旅館「Nazuna」合作，推出春季限定的「櫻花費南雪」，展現其將日本季節元素融入法式甜點的能力。

而王鵬傑為台灣知名的烘焙職人，擁有豐富的比賽經歷與獲獎紀錄，包括2018年世界盃麵包大師賽藝術麵包項目冠軍。創辦「莎士比亞烘焙坊」以歐式麵包聞名，強調天然酵母與長時間發酵的工藝。

▲▼家樂福也精選5款長賣麵包甜點，打造為限定黑糖風味。（圖／業者提供）

黑糖季的烘焙新品，使用3款台灣職人級黑糖原料，包括手工窯煮黑糖醬、手工窯烤黑糖角、寶山純黑糖粉，都是甜而不膩，自然無添加，即日起至10月期間限定販售。

★7-ELEVEN X 吉伊卡哇 烘焙新品

7-ELEVEN 近來跨界合作爆紅IP「吉伊卡哇」，推出烘焙新品。其中「雙餡奶霜麵包」，嚴選品質極佳的紐西蘭奶油，搭配濃郁花生醬，鬆軟麵包裹著微甜微鹹的奶油與花生香。

▼「雙餡奶霜麵包」有紐西蘭奶油、濃郁花生醬。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN也將吉伊卡哇大頭造型，烙印在「銅鑼燒」和「奶皇包」的外觀。「銅鑼燒」由日本技術指導製作，使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿，帶出香甜多層次的食慾體驗。「奶皇包」外皮柔軟細膩，熱呼呼的內餡，充滿香甜的奶香和蛋香，療癒又美味。

▲吉伊卡哇大頭造型，烙印在「銅鑼燒」上面。（圖／記者林育綾攝）