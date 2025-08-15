澀谷十字路口「坐斑馬線拍照」　台妹笑喊好玩！惹怒日本人：別來

▲澀谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

澀谷站前的十字路口是許多觀光客必拍的景點，每當綠燈亮起來，無數的群眾穿越馬路，畫面超壯觀，但近日卻有一名台灣女網友，在這人潮洶湧的地標區域，竟趁著行人綠燈亮起時，衝進斑馬線中央坐下拍照，還開心喊「超級好玩」。行徑曝光後，網路上罵聲連連，「難怪日本人越來越討厭觀光客。」

女網友在Threads發文，貼出一段影片，等綠燈一亮立刻奔向馬路中央，在斑馬線上直接坐下擺拍，「超級好玩，很多人在那邊都這樣玩喔，也算是體驗氣氛，大家都是拍著好玩的。」從影片中也可以看到，周圍還有其他民眾停下來拍照，甚至有人直接躺在馬路上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然拍攝過程只有短短的8秒鐘，但女網友的行為讓不少人看不下去，紛紛批評「這種自己水準低的行為還敢放上來」、「日本從小教育不要給別人帶來困擾跟形象管理，所以不要這麼做」、「看了好尷尬，造成別人困擾還沾沾自喜」、「拍這些東西的意義何在，拍了會增長知識嗎」、「台灣遊客被討厭不是沒原因的」、「這十字路口人非常多，這樣玩會影響到別人吧」。還有日本人用中文留言「不要來日本，謝謝。」

▲日本佐賀縣有田町「陶山神社」前平交道（圖／翻攝自Facebook／陶山神社 ）



台灣人拍照引起爭議不是第一次，之前有網友到日本鎌倉旅遊，直擊一對情侶無視警察勸阻，短短5分鐘狂衝路中央取景拍照，當時路上有車輛正在通行，車輛頻頻按喇叭警示，就連附近居民也動怒，令他搖頭直呼，「這對情侶已經白目到附近的居民都過來兇他們了...也沒有要收斂的意思，難怪最近日本人越來越討厭會說中文的人！」

此外，日本佐賀縣有田町8月13日驚傳觀光意外，一名55歲台灣女遊客在知名拍照景點平交道內取景時，遭JR佐世保線（JR Sasebo Line）普通列車從後方撞上，送醫後不治。神社人員還原當時情況，懷疑她在聽到列車警笛後誤判方向，結果發生憾事。神社人員坦言，平時確實有不少遊客會走進鐵軌拍照，其中包含外國觀光客，神社人員會立即上前勸阻，「雖然平時都有在宣導，但效果真的有限。」