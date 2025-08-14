南投7月詐騙財損累計近億　顏炳立：投資前查證破名人代言伎倆

▲南投警方攜手房市專家顏炳立共同反詐。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙手法持續翻新，連房地產投資也可能被設局，南投縣警察局因此邀請不動產專家顏炳立一起反詐，呼籲民眾投資前冷靜查證，避免被詐騙。

縣警察局14日舉辦「攜手顏炳立打擊 AI 與房地產詐騙」記者會，邀請不動產專家顏炳立、知名主持人張月麗出席，並揭露詐騙話術與操作手法。

▲南投縣7月份詐騙財損金額將近1億元。（圖／記者高堂堯翻攝）

顏炳立表示，很難想像非都會區、地價房價相對較低的南投縣，也不時有詐騙事件發生、7月份財損近億元，他強調「天下沒有白吃的午餐，凡是告訴你短時間、高報酬的投資，多半是騙局」，民眾只要具備一般常識，多半不會被騙；顏炳立同時指出，隨著AI深偽技術，假房地產投資成為新興詐騙型態，最近看到很多所謂的「名人代言，投資賺錢」，訴求「短時間可以賺很多」都要小心，只要不貪心，投資前做好查證，就不會被騙。

縣警局長謝宗宏表示，依內政部警政署打詐儀錶板統計南投縣今年7月份的數據，受理詐欺件數計269件、財損9516萬元；以每10萬人口數統計，平均受理詐欺案56.77件，全國排列第16，平均財損金額約2008.4萬元，全國排列第15；相較6月份，詐欺案件財損金額減少1710萬元。

另縣警局今年1至7月間查獲詐欺集團41件、成員362人，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等不法利得共計1億1906萬餘元，相較去年同期，查緝詐騙集團增加24件、詐欺成員數增加182人；另在警民協作成效，該局與金融機構及超商合作成功攔阻詐騙429件、攔阻財損金額達1億8506萬元，相較去年同期增加132件、增幅44%、金額增加7616萬元，增幅達70%。