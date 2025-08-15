颱風後防疫不停歇　台南教育局攜國衛院強化校園防蚊戰力

▲台南市教育局與國衛院合作，舉辦校園登革熱防疫孳清研習，師生參與踴躍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化校園防疫能量，台南市教育局與國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心合作，於8月14、15日分別在新營區新泰國小與南區新興國中舉辦「2025校園病媒蚊蟲在地生活深耕計畫增能研習暨校園實地孳清演練」，讓師生透過專業指導、教案分享與VR體驗，全面提升病媒蚊防治能力。

研習課程除探討校園高風險環境管理、教案設計外，也安排登革熱防治VR互動體驗，讓教師能將防疫觀念更生動地融入課堂。同時進行現場孳清演練，落實「巡、倒、清、刷」原則，並強化學校－家戶－社區三方聯動的防疫網絡。

市長黃偉哲指出，上月受丹娜絲颱風與西南氣流影響，全市多處出現災情，學校除了積極復原環境，也不敢鬆懈登革熱防疫，主動繪製校園防疫熱區地圖，針對高風險區域加強巡檢，並與環保局及區公所合作展開第三階段環境消毒作業。

教育局長鄭新輝表示，教育局持續輔導與補助學校成立防蚊實驗社團，透過觀察、實作與課程設計，引導學生建立正確的防疫知識與習慣，不僅能防範登革熱，也可降低茲卡病毒、屈公病毒等威脅。今年再次與國衛院合作，期望師資強化能將防疫觀念延伸至家庭與社區，形成立體防護網。

此外，教育局要求各校透過校務會議、朝會、班親會、大型活動及家庭聯絡簿等方式，持續宣導孳清防蚊，提升家戶參與意識。局方呼籲市民務必徹底清除積水容器、保持校園與生活環境整潔，並珍惜校園防蚊設施，唯有全民齊心，才能守護健康與安全。