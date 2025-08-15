　
地方 地方焦點

必比登美食＋燈光夜景全包　和逸台南西門館推漫步台南way專案

▲和逸飯店•台南西門館推出「漫步台南way」住房專案，贈送三大商圈500元抵用券，帶旅客一次玩遍必比登美食與特色小店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

台南美食、古蹟、夜景一次滿足！和逸飯店•台南西門館看準觀光熱潮，15日起推出「漫步台南way」住房專案，雙人入住每晚4540元起，送三大商圈500元抵用券，還能一次走遍必比登推介名店、假日市集與文創巷弄。

交通部觀光署最新統計，今年1至5月台南最熱門景點由「國華友愛新商圈」奪冠，鄰近的「海安商圈」同列前十，另一個「西門淺草公有零售市場」則結合百年古蹟與文創市集，讓旅客從早到晚都能發現驚喜。

交通部觀光署最新統計，今年1至5月台南最熱門景點由「國華友愛新商圈」奪冠，鄰近的「海安商圈」同列前十，另一個「西門淺草公有零售市場」則結合百年古蹟與文創市集，讓旅客從早到晚都能發現驚喜。

▲和逸飯店•台南西門館推出「漫步台南way」住房專案，贈送三大商圈500元抵用券，帶旅客一次玩遍必比登美食與特色小店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

入住專案附早餐，8、9月入住再加碼贈送台南名店「茂記安平黑豆花」，綿密香滑的口感是台南人夏日經典消暑甜品。國華友愛商圈內還有「八寶彬圓仔惠」、「葉家小卷米粉」等必比登美食，海安商圈的夜間燈光藝術與神農街老屋燈籠，也是不容錯過的打卡景點。

不想出門的旅客也能在飯店內吃遍台南味，Cozzi KITCHÉN早餐網羅牛肉湯、米糕、肉圓等經典小吃，夏季期間推出涼夏DIY涼麵、水果冰沙與芒果、西瓜入菜的清爽料理。午餐與下午茶時段供應異國料理、日式餐點、蔬食主選單與兒童餐，入住旅客享85折優惠。

不想出門的旅客也能在飯店內吃遍台南味，Cozzi KITCHÉN早餐網羅牛肉湯、米糕、肉圓等經典小吃，夏季期間推出涼夏DIY涼麵、水果冰沙與芒果、西瓜入菜的清爽料理。午餐與下午茶時段供應異國料理、日式餐點、蔬食主選單與兒童餐，入住旅客享85折優惠。

飯店還有500坪戶外奇趣操場與卡通主題室內遊樂設施，小朋友放電、大人放鬆，走訪商圈或宅在飯店都能收穫滿滿。訂房專線(06)702-6699。

飯店還有500坪戶外奇趣操場與卡通主題室內遊樂設施，小朋友放電、大人放鬆，走訪商圈或宅在飯店都能收穫滿滿。訂房專線(06)702-6699。

▲和逸飯店•台南西門館推出「漫步台南way」住房專案，贈送三大商圈500元抵用券，帶旅客一次玩遍必比登美食與特色小店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店•台南西門館推出「漫步台南way」住房專案，贈送三大商圈500元抵用券，帶旅客一次玩遍必比登美食與特色小店。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲和逸飯店•台南西門館推出「漫步台南way」住房專案，贈送三大商圈500元抵用券，帶旅客一次玩遍必比登美食與特色小店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

