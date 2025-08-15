黃偉哲感謝大專青年第一時間進災區　力助復原展現台南最強韌性

▲崑山科大志工第一時間進駐麻豆，協助文旦果園清理落果，減輕果農負擔，並協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南多區，造成嚴重災損。市長黃偉哲15日對多所大專校院青年師生第一時間進入災區協助環境復原，表達誠摯感謝，肯定他們展現高度社會責任感與行動力，成為台南最堅韌的後盾。

市府研考會指出，截至目前已有崑山科技大學、長榮大學、成功大學及台南大學等多所學校青年團隊，自發深入麻豆、後壁、六甲、七股、東區等地支援災後復原，其中包含多支教育部大學社會責任實踐（USR）團隊，因長期深耕地方，災後立即展現與社區的緊密連結。

崑山科技大學「台南青年志工中心」首波進駐麻豆，協助太子宮旁文旦果園清除落果；長榮大學「田園景觀」團隊在後壁社區清理雜物，並透過「USR綠色社區根與芽行動計畫」投入東區巴克禮紀念公園倒樹清理，國際生也熱心參與。成功大學整合系所與USR資源，從麻豆、六甲到後壁全面支援；都市計劃學系學生清理文旦園枝葉，「USR曾文溪團隊」掃除六甲林鳳營社區泥濘，建築系團隊更在後壁新東里陪伴居民、協助申請風災補助。台南大學多支團隊則在七股、後壁小學校園整頓環境，為孩子恢復安心學習空間。

研考會表示，青年即時投入，讓社會看見青年世代對公共事務的承擔。市府未來將強化跨校協作與青年參與平台，讓青年行動從倡議走向實作，從在地協力走向城市共榮，共築韌性城市。