詐騙案恐創新高！卓榮泰不滿意打詐成果　傅崐萁：越打越詐

立法院15日聽取行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成果」專案報告，根據打詐儀表板統計，114年上半年詐騙案件將近九萬件，詐騙金額達480億元，比起113年全年11多萬件487億元，今年顯然會再創新高，對此行政院長卓榮泰也坦承對打詐成果不滿意。

國民黨立院總召傅崐萁指出，去年通過打詐四法，所有工具經費，國會都全力支持，但台灣卻越打越詐，當詐騙車手比外送賺的還多，青少年趨之若鶩，他懇切呼籲行政院，別讓台灣成為詐騙之島。

傅崐萁指出，詐騙悲劇頻傳，例：詐騙逼死一家五口，敲醒政府警鐘；內湖雙屍母女遭詐騙；逾600詐騙嫌犯送大陸；詐團之外還囚禁虐死人，黑吃黑殺人滅口，短短兩周三地驚見３浮屍，2023年後，警政署甚至不提供浮屍統計，六、七０年代若有浮屍案，全國徹查到抓到為止，現在一年幾百件浮屍案，已釀治安危機，政府難辭其咎。

傅崐萁表示，台灣只有6％的人沒被詐騙過，質詢卓榮泰院長是否滿意打詐成果？卓榮的表示，沒有國人會滿意，但國會去年七月就通過打詐新4法，配合法務部警政署行政院，所有工具所有司法情治單位及所需經費，國會都全力配合，去年預算13.9億，今年73.5億，一口氣增加5.6倍，結果卻是越打越詐。善良寶島曾幾何時，台灣竟被聯合國點名是詐騙王國洗錢中心。

根據打詐儀表板統計，新政府從2020年詐騙金額42億元，2024年飆至487億元，今年上半年１到６月詐騙案已88888件，數字也很偶然，詐騙總額480億，台灣確實是第一名的詐騙王國，其中青少年犯罪大幅加，七成五集中在詐欺，孩子們當詐騙車手比外送賺的還多。

賴清德滿意度降至低點，傅崐萁語重心長懇切呼籲，台灣不要成為詐騙之島，請行政院拿出辦法能力，執政心思要放在人民身上。