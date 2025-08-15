白嗆刪「地方補助636億」追加預算　卓揆傻眼：這是地方首長希望的

記者杜冠霖／台北報導

行政院會昨拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列878.4億元，包含直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，民眾黨嗆聲，追加預算中僅會支持提升國軍待遇、原民禁伐補償及核三延役公投。對此，行政院長卓榮泰今（15日）受訪時表示，民眾黨的委員顯然無法了解各地方政府現在的需求。昨天在行政院院會列席的地方首長也一致希望我們能夠對地方的補助有所調整，希望民眾黨委員能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰表示，昨天在行政院院會列席的地方首長，一致希望我們能夠對地方的補助有所調整，甚至要恢復。今年被刪減的預算讓行政院各部會在執行上都有困難之外，最明顯的就是要行政院自行刪除636億。

卓榮泰指出，在衡量各種情況跟條件之後，調整了對地方的補助，因此讓地方在執行上也遭受到一些以前沒有的困難。這些都是地方政府目前急迫的需要，民眾黨委員顯然無法了解。希望他們能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。

卓榮泰也強調，行政院也願意在恢復的過程當中，緊迫的讓地方在現在遭受到一些執行上有問題的，以及各部會在執行上有問題的，我們一起共同來解決。

對於明年度中央總預算，卓榮泰坦言，目前這個階段只能跟各位報告，明年度的中央政府總預算在編制的過程當中，確實遭受到比較大的困難，因為依照新的財劃法會出現很大的財政的空缺，這個空缺要用調整支出結構以及舉債多重的方式來彌補。

卓榮泰表示，目前還在做最後的調整當中，因為依照時程要行政院訂定好跟部會所有會議後要向總統報告，目前程序還沒有進行到這裡。只能說一定是在財政紀律高度要求下樽節支出，也照顧各種國家產業民生發展之所需要，會兼顧到各個層面，所以現在還在編訂的過程中。

