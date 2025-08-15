政院「大轉彎」普發1萬　王婉諭：立場搖擺的內閣難讓人民信任

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院昨日拍板普發1萬，預計在「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（15日）抨擊，不只藍白在立法院搞肉桶政治，行政院還跟著大轉彎，完全是自打嘴巴，她直言，一個立場搖擺的內閣，不可能贏回人民的信任與支持。

王婉諭表示，這幾年來，她已經講過無數次，不論是哪個黨派、哪個情境，她都反對普發現金，因為這是一個完全沒有目標導向、沒有效益評估的買票政策。

王婉諭指出，超徵稅收的根本問題，是財政估計的落差以及現行的稅制亂象，真的要解決超徵亂象，就要回頭來面對稅制改革，並且展現對話誠意，向國人清楚解釋。

王婉諭認為，不想解決問題只想發錢，根本就是在亂搞，但更慘的是，不只藍白在立法院搞肉桶政治，行政院還跟著轉彎，完全是自打嘴巴。

王婉諭強調，尤其在 726 罷免之前，行政院曾宣稱過要覆議，也批評過「舉債發錢」有違財政紀律，卓榮泰院長甚至公開說過，由立法院來編列預算，是完全違憲的行為，結果，行政院卻在 726 罷免後就大轉彎。

針對行政院在普發1萬立場上的改變，王婉諭說，這完全是論述上的徹底失敗，狠狠地打了支持者一巴掌，就像政治評論員周偉航說的，「你站穩立場不一定會贏，但你如果連立場都站不穩，那你一定會輸」，而這就是卓內閣現在最大的問題。

王婉諭感慨，國人根本不知道行政院的願景到底是什麼，這一年多來，缺乏清晰的政治議程、改革藍圖，輿論上當然很容易被立法院帶著走，一個立場搖擺的內閣，不可能贏回人民的信任與支持。

最後，王婉諭表示，在首波大罷免落幕之後，她雖然已經反覆多次呼籲，但現在還是要再次呼籲，賴清德總統應該慎重考慮內閣全面改組，重新定錨執政方向。