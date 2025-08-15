　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院「大轉彎」普發1萬　王婉諭：立場搖擺的內閣難讓人民信任

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院昨日拍板普發1萬，預計在「特別預算公布後1個月內啟動發放，並於7個月內完成」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（15日）抨擊，不只藍白在立法院搞肉桶政治，行政院還跟著大轉彎，完全是自打嘴巴，她直言，一個立場搖擺的內閣，不可能贏回人民的信任與支持。

王婉諭表示，這幾年來，她已經講過無數次，不論是哪個黨派、哪個情境，她都反對普發現金，因為這是一個完全沒有目標導向、沒有效益評估的買票政策。

王婉諭指出，超徵稅收的根本問題，是財政估計的落差以及現行的稅制亂象，真的要解決超徵亂象，就要回頭來面對稅制改革，並且展現對話誠意，向國人清楚解釋。

王婉諭認為，不想解決問題只想發錢，根本就是在亂搞，但更慘的是，不只藍白在立法院搞肉桶政治，行政院還跟著轉彎，完全是自打嘴巴。

王婉諭強調，尤其在 726 罷免之前，行政院曾宣稱過要覆議，也批評過「舉債發錢」有違財政紀律，卓榮泰院長甚至公開說過，由立法院來編列預算，是完全違憲的行為，結果，行政院卻在 726 罷免後就大轉彎。

針對行政院在普發1萬立場上的改變，王婉諭說，這完全是論述上的徹底失敗，狠狠地打了支持者一巴掌，就像政治評論員周偉航說的，「你站穩立場不一定會贏，但你如果連立場都站不穩，那你一定會輸」，而這就是卓內閣現在最大的問題。

王婉諭感慨，國人根本不知道行政院的願景到底是什麼，這一年多來，缺乏清晰的政治議程、改革藍圖，輿論上當然很容易被立法院帶著走，一個立場搖擺的內閣，不可能贏回人民的信任與支持。

最後，王婉諭表示，在首波大罷免落幕之後，她雖然已經反覆多次呼籲，但現在還是要再次呼籲，賴清德總統應該慎重考慮內閣全面改組，重新定錨執政方向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

遭諷從反核轉變成擁核　黃國昌：錯誤的能源政策讓台灣付出慘痛代價

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

普發1萬修正案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算

政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能？

白嗆刪「地方補助636億」追加預算　卓揆傻眼：這是地方首長希望的

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

親綠名嘴砲轟政院普發1萬　王世堅：政府跟立委在第一線看最清楚

遭諷從反核轉變成擁核　黃國昌：錯誤的能源政策讓台灣付出慘痛代價

盧秀燕院會槓卓榮泰　彭啓明還原現場：像媽媽在罵兒子、很兇很悍

普發1萬修正案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算

政院提「公投罷免15.4億」追加預算　黃國昌轟卓榮泰：會不會太無能？

白嗆刪「地方補助636億」追加預算　卓揆傻眼：這是地方首長希望的

拋「深孔地質」埋核廢料遭酸　黃國昌反擊：沒有科學精神的民粹語言

別再害怕「蘿蔔腿」！　醫：代表免疫力好、術後恢復快

金針花季遇楊柳！公所清除六十石山道路障礙　迎接花季遊客

30歲男瘋狂健身半個月「進ICU」　醫嚇：尿液都變醬油色了

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

政治熱門新聞

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

國民黨廣告藏11哏　3句話再開酸

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

政院提追加預算「罷免+公投花15.4億」　羅智強轟：毫無廉恥

被諷「別只想快樂在一起」　行政院轟蔣萬安：戲謔式發言有失格調

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

黃國昌再提「藍白合」　目標2028讓賴清德下台

黃國昌提議核廢料埋地底　他1句話質疑

更多熱門

相關新聞

追加預算含「地方補助636億」白營嗆刪　卓揆：民眾黨不了解地方需求

追加預算含「地方補助636億」白營嗆刪　卓揆：民眾黨不了解地方需求

行政院會昨拍板通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，編列878.4億元，包含，直轄市及縣市政府一般性補助款636億元。民眾黨嗆聲，追加預算中僅會支持提升國軍待遇、原民禁伐補償及核四重啟公投。對此，行政院長卓榮泰今（15日）受訪時表示，民眾黨的委員顯然無法了解各地方政府現在的需求。昨天在行政院院會列席的地方首長也一致希望我們能夠對地方的補助有所調整，希望民眾黨委員能夠多多溝通，多聽聽地方的意見。

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

政院維持普發1萬加碼電網韌性「白不買單」　綠酸藍白買票完就作廢

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

普發現金1萬元　1前提有望9月達成

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

政院嗆蔣萬安沒格調　北市狠酸「快樂在一起」

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

「不用再送這修正案來了」　張啓楷轟卓榮泰：普發1萬心不甘情不願

關鍵字：

普發1萬王婉諭時代力量卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面