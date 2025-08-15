真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

▲日本插畫家「pen姉」畫出現實生活的G罩杯跟二次元的落差現實生活中的G罩杯討論。

記者葉國吏／綜合報導

到底G罩杯有多大？日本插畫家「pen姉」透過一幅幽默的插畫，揭露了G罩杯在現實、男性想像與二次元中的巨大落差，引發網友熱烈討論，還有許多G罩杯的女網友貼出自拍照，力挺這位插畫家的一針見血。

▲▼女網友紛紛貼出G罩杯自拍力挺pen姉。

在「pen姉」的創作中，現實中的G罩杯並非大家想像中的巨型胸部。穿上衣服後看起來相當普通，甚至不一定能見到乳溝；而男性心中的G罩杯則是無比豐滿，挺得像兩座小山，乳溝深邃到不需要任何擠壓；至於二次元的版本，胸部誇張到與頭部一樣大，完全脫離了現實的物理規則。

這幅插畫讓不少女性網友感同身受，紛紛分享自己的G罩杯照片，並留言認同插畫中的現實版本。她們笑說，「脫下胸罩後真的會消失！」甚至有網友幽默地表示，男生的幻想才是「超級加倍版」，根本是另類的科幻作品。