飆38℃熱爆！　台灣東南方、南海有「熱帶擾動」醞釀

▲太平高壓影響高溫炎熱，北部可能會有38度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

把握這兩天好天氣，太平高壓影響高溫炎熱，北部可能會有38度高溫。未來兩、三天，南海有「熱帶擾動」醞釀，另外在台灣東南方也有另一個熱帶擾動醞釀。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週日(15至17日)受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑；但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，清晨東半部偶有零星降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。

▲南海有「熱帶擾動」醞釀；歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)模擬皆偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」醞釀，偏北遠離。（圖／洩天機教室）

下週一至週四(18至21日)太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間偶有零星降雨的機率；各地大多晴時多雲，氣溫微降、仍悶熱。

未來兩、三天，南海有「熱帶擾動」醞釀，是否成颱？待觀察；歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)模擬皆為偏西北往海南島方向進行，即使成颱，侵台機率不高。此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」醞釀，偏北遠離，無影響。不過，模式有「不確定性」、且將持續調整，應繼續觀察。