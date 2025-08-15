　
首個沒被擊敗的颱風　楊柳「飆速對決台灣」影像曝！神閃避最高山

記者許力方／台北報導

被氣象業界公認可以列入「值得深入研究的颱風個案」今年第11號颱風「楊柳」（Podul）在各預測不看好的情況下，一路增強至中颱，以巔峰狀態登陸並穿越南台灣，過程中數度避開不利環境，最終二次登陸福建，中央氣象署公布楊柳的衛星雲圖，直指楊柳直球對決台灣本島「一路果決、速度之快」，讓網友也不禁大呼「是第一個沒被擊敗的颱風」。

氣象署14日晚間公布中颱楊柳過境台灣的衛星雲圖，顯示楊柳自台灣東南東方海面沿西北西方向移動，逐步接近台灣，並於8月13日下午1時左右在台東縣太麻里附近登陸，隨後於當日下午4時左右，在台南市七股附近出海。由於移動速度迅速，出海後仍維持中度颱風強度，持續朝西北西方向前進。直到同日晚間11時才逐漸減弱為輕度颱風，並於14日凌晨約0時在福建地區再次登陸。

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署）

▲看到中央山脈了嗎？楊柳一路閃避不利環境衝衝衝。（圖／中央氣象署）

氣象署指，楊柳從太平洋遠方一路西行而來，在接近台灣時強度增強至中颱，並直球對決台灣本島，「一路果決、速度之快、毫不拖泥帶水」，衛星影像中，颱風接近台灣時，颱風眼附近環流先掃過蘭嶼、綠島後，颱風中心於13日下午1時左右在台東太麻里附近登陸，隨後相當快地，大約3小時過後，也就是下午4時左右，就從台南七股附近出海了。

由於颱風移動非常迅速，加上登陸的位置較為偏南、避開台灣山脈最高聳的區域，整個環流結構受地形破壞有限，出海後仍維持中度颱風強度，持續朝西北西方衝衝衝，到當日晚間11時接近中國近岸時才逐漸減弱為輕度颱風，並於14日凌晨登陸中國福建。

和過去颱風比較，氣象署表示，山陀兒、丹娜絲登陸台灣後結構明顯被地形破壞，在陸地上就逐漸魂飛魄散，但楊柳颱風卻是另一種截然不同的型態，就算遇到阻礙，「依然不屈不撓地奮勇向前」從科學上來說，每個颱風都有獨一無二的特性，會受到當下大氣背景環境、路徑移速、本身結構強度、地形等種種因素及它們之間的交互作用，而產生不同的變化。

氣象署最後表示，雖然楊柳颱風匆匆快閃，但畢竟是具有一定威力的颱風，仍然造成了不少災害和損失，7月至今，台灣承受了許多次強風豪雨的衝擊，在大自然的力量面前，我們真的很渺小。

▼楊柳3小時快速通過台灣，仍維持強度。（圖／翻攝NOAA）

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」　羞曝：每次都得忍住！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

中央氣象署14日上午5時解除楊柳颱風陸上颱風警報，林業及自然保育署花蓮分署經檢修轄內森林育樂場域後認為安全無虞，已開放部分休閒場域。

「楊柳」快閃廣東不到1天街道成汪洋

「楊柳」快閃廣東不到1天街道成汪洋

楊柳颱風過境國軍出動450員協助台南防災與災後復原

楊柳颱風過境國軍出動450員協助台南防災與災後復原

玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

玉山步道多處倒木、斷橋　持續封閉

楊柳也釀災情　綠委提案納入《丹娜絲颱風災後復原條例》通過

楊柳也釀災情　綠委提案納入《丹娜絲颱風災後復原條例》通過

