首個沒被擊敗的颱風　楊柳「飆速對決台灣」影像曝！神閃避最高山

記者許力方／台北報導

被氣象業界公認可以列入「值得深入研究的颱風個案」今年第11號颱風「楊柳」（Podul）在各預測不看好的情況下，一路增強至中颱，以巔峰狀態登陸並穿越南台灣，過程中數度避開不利環境，最終二次登陸福建，中央氣象署公布楊柳的衛星雲圖，直指楊柳直球對決台灣本島「一路果決、速度之快」，讓網友也不禁大呼「是第一個沒被擊敗的颱風」。

氣象署14日晚間公布中颱楊柳過境台灣的衛星雲圖，顯示楊柳自台灣東南東方海面沿西北西方向移動，逐步接近台灣，並於8月13日下午1時左右在台東縣太麻里附近登陸，隨後於當日下午4時左右，在台南市七股附近出海。由於移動速度迅速，出海後仍維持中度颱風強度，持續朝西北西方向前進。直到同日晚間11時才逐漸減弱為輕度颱風，並於14日凌晨約0時在福建地區再次登陸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲看到中央山脈了嗎？楊柳一路閃避不利環境衝衝衝。（圖／中央氣象署）



氣象署指，楊柳從太平洋遠方一路西行而來，在接近台灣時強度增強至中颱，並直球對決台灣本島，「一路果決、速度之快、毫不拖泥帶水」，衛星影像中，颱風接近台灣時，颱風眼附近環流先掃過蘭嶼、綠島後，颱風中心於13日下午1時左右在台東太麻里附近登陸，隨後相當快地，大約3小時過後，也就是下午4時左右，就從台南七股附近出海了。

由於颱風移動非常迅速，加上登陸的位置較為偏南、避開台灣山脈最高聳的區域，整個環流結構受地形破壞有限，出海後仍維持中度颱風強度，持續朝西北西方衝衝衝，到當日晚間11時接近中國近岸時才逐漸減弱為輕度颱風，並於14日凌晨登陸中國福建。

和過去颱風比較，氣象署表示，山陀兒、丹娜絲登陸台灣後結構明顯被地形破壞，在陸地上就逐漸魂飛魄散，但楊柳颱風卻是另一種截然不同的型態，就算遇到阻礙，「依然不屈不撓地奮勇向前」從科學上來說，每個颱風都有獨一無二的特性，會受到當下大氣背景環境、路徑移速、本身結構強度、地形等種種因素及它們之間的交互作用，而產生不同的變化。

氣象署最後表示，雖然楊柳颱風匆匆快閃，但畢竟是具有一定威力的颱風，仍然造成了不少災害和損失，7月至今，台灣承受了許多次強風豪雨的衝擊，在大自然的力量面前，我們真的很渺小。

▼楊柳3小時快速通過台灣，仍維持強度。（圖／翻攝NOAA）

