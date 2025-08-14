李彥秀轟普發現金竟要準備7個月　行政院駁：建議到官網瞭解條文

▲國民黨立委李彥秀 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對普發現金一萬元，行政院14日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案內容，國民黨立委李彥秀表示，兩年前已有完整經驗配套，這次普發居然要準備7個月。對此，行政院晚間表示，絕無「準備七個月」的狀況，建議李彥秀至行政院官網瞭解條文內容。

行政院今通過特別條例修正草案，沒有設排富門檻，但在時程安排上有微調，特別條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，改為特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

對此，李彥秀表示，令人費解的是，2023年普發現金6000元，2月底特別條例三讀，4月初首批登記者就入帳，這次普發現金居然要準備7個月。她批評，卓榮泰上任時號稱要打造「行動創新AI內閣」，結果一樣是發現金，兩年前已經有完整的經驗配套，這次時間卻要多出三倍。

針對李彥秀的批評，行政院發言人李慧芝晚間表示，有關今日行政院院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第3條、第6條、第9條修正草案」討論案相關內容，行政院已於今日11時42分召開院會後記者會當中說明，並同時將修正條文提供與媒體，12時40分便將修正條文公布於行政院官網。

行政院強調，其中第9條修正部分已明確說明是在「特別預算公布後一個月內開始執行發放作業」，也就是說，準備時間是在特別預算公布後的「1個月內」，絕無「準備七個月」的狀況，建議李委員可至行政院官網瞭解條文內容。