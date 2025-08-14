ETtoday連4年獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

▲114年社會光明面新聞報導獎得獎名單。（圖／專題中心製圖）

生活中心／綜合報導

由台北市新聞記者公會主辦的114年社會光明面新聞報導獎名單今（14）日揭曉，《東森新媒體ETtoday》連續第3年獲得評審肯定，專題中心製作「AI詐騙時代來臨」獲平面媒體類佳作。今年參賽作品近300件，創歷屆新高，展現社會對於媒體呈現光明面議題的高度關注。

《東森新媒體ETtoday》專題中心製作「AI詐騙時代來臨」，報導當AI社會來臨，詐騙集團也跟著訓練AI，近期出現的假徵配音員之外，還把名主持人陳斐娟聲音克隆，製成詐騙影片，招募民眾進LINE群組。資安專家也指出，AI不只生成詐騙郵件、釣魚簡訊，如今已能模擬人聲、仿冒臉部表情，並套上劇本模組，製造「專屬於你」的詐騙情境，此報導獲得評審團肯定。

完整專題報導：「AI詐騙時代來臨」

▲詐騙集團拿名主持人陳斐娟的節目片段，克隆她的聲音，產出一段假召募LINE群組的影片，這段影片在檢舉過後，已被FB下架該帳號。（圖／翻攝自Facebook）

評審主委黃肇松表示，本屆最大亮點是參賽件數創新高，且作品呈現多元廣泛，不僅限於好人好事善舉，專題報導、深度追蹤及創新題材皆有代表性。評選過程採合議制，各組委員對作品標準與原則達成共識，經得起外界檢驗，得獎作品充分展現社會光明面各種角度與核心元素。

※114年社會光明面新聞報導獎得獎名單



◎平面媒體類-會員組（6名）

※特優 參賽單位：聯合報

作品名稱：「升溫危機-北漂的埃及斑蚊」追蹤報導

得獎人：鄭朝陽等15人

※優等 參賽單位：中央通訊社

作品名稱：「雅斯敏尋親」

得獎人：田習如等11人

※佳作 參賽單位：東森新媒體ETtoday

作品名稱：「AI詐騙時代來臨」

得獎人：陳詩璧、潘姿吟、林緯平、林挺弘

※佳作 參賽單位：人間福報

作品名稱：「王建民大聯盟初登板20周年-尋找下一個王建民？」

得獎人：曾博群等5人

※佳作 參賽單位：聯合報

作品名稱：「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導

得獎人：鄭朝陽等9人

※佳作 參賽單位：工商時報

作品名稱：「擦亮信託神燈 守護所信所託」

得獎人：陳衣怜等12人