楊柳也釀災情　綠委提案納入《丹娜絲颱風災後復原條例》通過

▲楊柳颱風也釀成不小災情。（圖／陳瑩國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

昨（13日）立法院黨團協商《丹娜絲颱風災後復原條例》，綠委莊瑞雄、陳瑩等人也提出附帶決議，要求「針對由台東登陸的楊柳颱風，災後各項重建與復原工作，準用並得納入此次條例」，並獲通過。陳瑩表示，希望盡速協助台東鄉親渡過災後復原，讓公共建設、農業與民生服務盡快恢復正常。

此次楊柳颱風造成台東香蕉、釋迦等多項農產品受損；富岡漁港遮陽棚架嚴重毀壞，甚至有漁船衝上馬路；農產品冷鏈集貨廠的屋頂及鐵門設備嚴重毀損；市區多處鷹架散落、路樹倒塌、交通中斷…等災情慘重。此外，停電戶數一度超過3萬戶。陳瑩指出，面對極端氣候造成的多重災害，中央與地方政府必須協力動員資源，讓鄉親生活盡快回復正常。

4名綠委莊瑞雄、陳瑩、王美惠、蔡易餘提案指出，查近年來極端氣候態勢日益嚴峻，本院審查《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》草案時，適值楊柳颱風及其伴隨豪雨重創台東等地，致農林漁牧、公共設施及民生基礎設施均受重大損害，顯見災害復原及重建之需求，已非僅限於前述二次災害事件。

爰此，行政院於本特別條例之適用範圍內，應一併涵蓋楊柳颱風襲台所造成之災區，得依本條例規定支應，以確保中央資源得以即時挹注，周全維護受災地區人民生命、財產及生計之保障，並體現災後救助之公平性與一致性。

莊瑞雄強調，台東作為農業與漁業重鎮，災後復原需特別關注農漁民的生計保障。他表示，將積極推動中央政府針對受災農漁民提供低利貸款與補償機制，並協助重建農漁業基礎設施，確保台東的經濟命脈能夠快速恢復，降低災民的損失。陳瑩表示，受災地區的農業補助、公共建設及社會復原所需各項經費，對災民而言，援助必須即時，期盼透過法制化的資源挹注，保障台東民眾的生命、財產與生計安全。