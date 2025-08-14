本村炸雞首插旗台南！8月連開2店　開幕優惠一次看

▲本村炸雞8月連開2店。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布8月連開2間店，不僅插旗台北中山北路，更首度進駐美食之都台南。新店開幕也推出優惠，包括買炸雞+1元升級炸雞年糕、4人同行內用送韓式飯糰1份等。

本村炸雞台北中山店將於明（15）日正式開幕，除販售基本韓式炸雞外，更首度推出韓式早餐選擇，包括「人參雞肉粥」，濃郁人參高湯與嫩煮雞肉的組合溫潤暖胃，售價98元；「牛肉海帶粥」融合牛肉與海帶鮮香，售價88元；「人氣韓式海苔飯捲」，雞肉售價128元、牛肉售價138元；「韓式嫩脆雞墨西哥捲」售價98元，且開店時間提早至上午8時。

▲炸雞年糕可以吃到炸雞搭配酥脆年糕。

為歡慶新店開幕，台北中山店於8月15日至8月21日祭出限時優惠，凡購買本村炸雞M號加1元即可升級「炸雞年糕」，炸雞搭配酥脆外皮Q彈年糕，滿足感更升級。

▲本村炸雞首度進軍台南展店。

本村炸雞本月更首度進軍南台灣，落腳台南全新百貨地標「新光三越小北門店」，預計8月下旬開幕，菜單主打3大人氣醬料口味包括「招牌蒜醬」、「秘製香辣」及「經典洋釀」，並提供多種炸雞部位有綜合、雞腿、雞翅、雞柳或無骨腿肉，可搭配L、M、S不同份量，無論像獨享或聚餐都沒有問題。

開幕優惠也搶先曝光，開幕首7日可享買本村炸雞M號加1元升級「炸雞年糕」：9月下旬再推第2波加碼活動，可享4人同行內用即送韓式飯糰1份。

●本村炸雞台北中山店

開幕時間：2025年8月15日

門市地址：台北市中山區中山北路二段76號1樓

門市電話：02-2563-1763

營業時間：0800〜2100



●本村炸雞台南新光小北店

開幕時間：2025年8月下旬

門市地址：台南市北區西門路四段135號3樓

門市電話：06-2512-698

營業時間：1100〜2200

▲壽司郎首度插旗淡水 。（圖／壽司郎提供）

另外，台灣壽司郎全台第51家、新北第10家店首度插旗淡水區，「壽司郎淡水新市店」從淡海輕軌綠山線淡水行政中心站步行就可抵達，總坪數達143.5坪、提供228席座位，並設有汽車、機車停車位。

同步祭出一系列開幕優惠，即日起可享極上鮪魚大腹特價40元（售完為止），8月18日起水煮深海紅蟹優惠價35元、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋只要30元；至8月17日前消費滿300元並參加社群按讚活動現折40元，折價後滿350元再送「折價券小卡」1份（總價值180元），以及限定A4資料夾1個，數量有限、送完為止。