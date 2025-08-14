關稅+20%還去參加快樂晚宴　藍營女神批郭智輝失職：立刻下台

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

經濟部長郭智輝被爆出，8月1日全台灣被美國總統川普宣布對等關稅疊加稅率為20%時，在福容飯店以「當我們快樂在一起」設宴，招待監察委員趙永清，以及前中研院長翁啟惠等人。對此，高雄市議員白喬茵痛批，郭智輝一再展現傲慢與無知，完全喪失一位經濟部長應有的格局與責任感，應該立刻下台為自己的失職與傲慢負責。

▲侯漢廷爆料經濟部長郭智輝設宴。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

高雄市議員白喬茵痛批，郭智輝部長爭議不斷，對攸關台灣經濟命脈的關稅議題毫無敏感度，一再斷線失職，面對關稅風暴，他先是胡亂指控「川普講的是假訊息」，接著在8月1日公布關稅的當天，不在第一線緊急應變、研商對策、安撫產業，反而選擇悠哉去吃大餐，任由製造業陷入恐慌，他吃飯時的感受是「當我們快樂在一起」，卻對「當產業悲傷在一起」麻木無感。

▲國民黨高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵指出，近期對於恆春半島四鄉鎮高達75%民意支持核三延役，他竟以「把回饋金拿掉看他們支不支持」的冷嘲熱諷回應，用輕蔑態度護航執政黨政策，絲毫不願提出具體、完整且客觀的能源規劃，來正面說服在野黨與人民。

白喬茵怒批，無論是在國會殿堂，還是面對媒體，郭智輝一再展現傲慢與無知，完全喪失一位經濟部長應有的格局與責任感，應該立刻下台為自己的失職與傲慢負責。

▲柯志恩呼籲郭智輝應該趕快離開部長位置，別再尸位素餐。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委柯志恩則說，郭智輝部長被爆出，美國對台灣課「20+N」關稅公告當天，在飯店設宴，雖然經濟部出來緩頰，說郭智輝部長不是主人，只是去露個面，致個意就離席，但面對如此嚴重衝擊產業的狀況，郭智輝部長不是忙著和幕僚開會，討論之後如何應對，竟然還有心情去跟餐宴來賓打招呼致意，顯然是沒有把談判不利的結果放在心上。

柯志恩建議，郭部長如果已經無心處理公務上，應該趕快離開部長位置，別再尸位素餐，趕快讓其他人上來，處理產業衝擊的問題。