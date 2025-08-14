選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

▲一道為戀人精心準備的料理，藏著你在愛情中最真實的渴望與關係期待。（圖／取自免費圖庫pexels）

有人說，為重要的人做一頓飯，是不需言語的深情告白。你選擇的料理，不僅代表了你的口味喜好，更可能藏著你對理想戀愛關係的想像與期待。來玩日本網站《TRILL》有趣的心理測驗，透過你為戀人準備的「招牌手作料理」，揭露你在愛情中無意識追求的關係模式，趕快來測測看吧！

Q：假設你邀請戀人或喜歡的人來家裡作客，要親手做一道主菜款待他／她，你會選哪一道？

1、咖哩

2、蒸料理

3、烤肉／BBQ

4、炸蝦排

選好了嗎？往下看結果！

選「咖哩」的你，渴望像家人般的穩定關係

咖哩常是大鍋煮、大家圍著餐桌共享的料理，象徵著溫暖與日常。選擇咖哩的你，期望戀情少一些轟轟烈烈，多一份安心與自在，你希望對方能接納最真實的自己，享受不必隨時營造浪漫氛圍的輕鬆感。要建立這樣的關係，日常生活中的小事共享很重要，無論是一起買菜、下廚，或是看電視閒聊，這些平凡的片刻，會逐漸築起屬於你們的深厚羈絆。

選「蒸料理」的你，追求成熟獨立的戀愛模式

蒸料理保留了食材的原味，也象徵簡單純粹的連結。你希望愛情中彼此都能保有獨立空間，不過度依賴或干涉對方。在這段關係裡，你重視信任感與尊重感。獨處時，你有自己的興趣與生活；相聚時，則能帶來新鮮的分享與靈感，讓關係不斷保持新鮮度與深度。

選「烤肉／BBQ」的你，喜歡開放式的互動

BBQ的熱鬧與群聚氛圍，代表你不想被限制在兩人世界中。你樂於將戀人介紹給朋友，也不排斥融入對方的朋友圈。你的愛情觀重視社交與交流，認為彼此應該保有與外界的連結。透過和不同人互動，你覺得感情會更有活力，也更能長久。

選「炸蝦排」的人，偏好保有距離感的戀情

炸蝦排製作繁複，但每一尾都是獨立的個體，象徵你希望愛情中仍能保有自我。你不喜歡過度黏膩的相處方式，更傾向一種「親近卻不窒息」的平衡。不過，保持距離的同時，也別忘了適時用言語與行動表達關心與感謝，避免讓對方感到冷淡或被忽略。